Den Start in einen neuen Lebensabschnitt feierten gestern 23 i-Männchen in der Grundschule St. Agatha in Alverskirchen. Ein buntes Rahmenprogramm ließ die Vorfreude auf die nun beginnende Schulzeit noch stärker wachsen.

Nach einem gemeinsamen Gottesdienst wurden die neuen Erstklässler aus Alverskirchen, Everswinkel und Wolbeck von ihren Mitschülern der Klassen zwei bis vier herzlich auf dem Schulhof willkommen geheißen. Das junge Empfangskomitee bildete ein großes Spalier, um die neuen Schüler zu begrüßen.

Lehrerin Roswitha Niehoff begrüßte die Neuzugänge und natürlich auch ihre Familien. Sie hatte ihre alte Schultasche im Gepäck, die sie bei ihrer eigenen Einschulung vor einigen Jahren mit dabei hatte. „Damals war ich genau so nervös wie ihr heute. Aber es war ein toller Tag“, machte sie den Erstklässlern Mut.

In der Tasche befanden sich einige Gegenstände, die symbolisch dafür standen, was die Kinder in den kommenden Jahren erwartet: So zum Beispiel eine Glühbirne („Damit euch immer wieder ein Licht aufgeht“), eine Lupe („Ihr werdet viele Dinge erforschen und neu kennenlernen“) oder ein Buch. „Lesen und Schreiben gehören wohl zu den wichtigsten Dingen, die ihr hier in der Schule lernen werdet“, so Niehoff.

Zu der kleinen Willkommensfeier hatten sich auch die Schüler etwas einfallen lassen. Die zweite Klasse führte ein Lied über einen Zoobesuch auf, die dritte Klasse ließ einen musikalischen Wasserhahn tropfen, und die vierte Klasse zeigte einen Auszug aus dem Musical „Die chinesische Nachtigall“. Das ganze Musical wird am 13. September um 17 Uhr auf dem Schulhof zu sehen sein.

Nachdem alle Schüler gemeinsam den Schulsong gesungen hatten, durften die Erstklässler zum allerersten Mal mit ihrer Schultasche ihren Klassenraum betreten. Der spannende erste Schultag endete schließlich damit, dass Klassenlehrerin Sabine Sadowski den Kindern Luftballons überreichte, die sie anschließend auf dem Schulhof steigen lassen konnten. Außerdem erhielt jedes i-Männchen eine Sonnenblume.