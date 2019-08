Es ist schon zur Tradition geworden, aber immer wieder ein schönes Bild, wenn der nicht enden wollende „Lindwurm“ aus Erstklässlern, Eltern, Großeltern und Verwandten durch das Fahnenspalier der älteren Grundschulkinder zur Einschulung in die Festhalle zieht. Auch diesmal reichten die Stühle nicht aus: Der erste Schultag ist längst zu einem Fest für die ganze Familie geworden!

Schulleiter Martin Linnemannstöns begrüßte natürlich zuerst die 68 i-Dötze, die erstaunlich gelassen dreinblickten. Dazu trug sicherlich auch der herzliche Empfang durch die Zweitklässler bei, die traditionsgemäß die Kleinen mit der „Schulhymne“, einem „Anlaut Rap“ und dem Lied „Right hand, Left hand“ begrüßten.

Seine kurze Ansprache an die „Neuen“ stellte Linnemannstöns unter den Leitspruch der Schule: „Gemeinsam mit Freude für’s Leben lernen.“ „Dieser Spruch soll vier Jahre über diesem Lebenskapitel stehen“, erklärte der Schulleiter. „Ihr werdet Lesen, Schreiben und Rechnen lernen und neue Freunde gewinnen.“ Linnemannstöns ermunterte die Kleinen, stets mit Freude und Neugier dem Schulalltag zu begegnen, „damit die nächsten vier Schuljahre auch gleichzeitig vier wunderbare Lebensjahre werden. Wir freuen uns alle riesig auf Euch!“

Auch an die Eltern wandte sich der Schulleiter; „Begleiten Sie Ihr Kind aufmerksam und mit einer gehörigen Portion Gelassenheit und Zuversicht, damit es sich entwickeln kann. Sie haben den Kindern in den ersten Lebensjahren dafür die Wurzeln gelegt, nun ist es an Ihnen, die ersten Flugversuche zu begleiten.“ Auch wenn das Kind dabei einmal hinfalle, „ermutigen Sie es zum Aufstehen, seien Sie stolz, wenn die Versuche immer besser gelingen und so ihrem Kind Selbstvertrauen geben“. Er wünsche sich eine gute und respektvolle Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder. Dabei sei die Schule immer offen für konstruktive Anregungen.

Wie zu jedem Schulbeginn hatte der Förderverein der Grundschule nach der Einschulungsfeier zu einem kleinen Imbiss eingeladen. So konnten sich die Erwachsenen schon einmal näher kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen. Der Feier in der Festhalle war ein ökumenischer Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Magnus vorangegangen. Der wurde gehalten von Pastoralreferentin Nicole Menzel und Pfarrer Stefan Döhner.