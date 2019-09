Gemeindeentwicklungskonzept: Lieblingsorte in Alverskirchen

Alverskirchen -

Beim zweiten Teil der Ferienaktion zum Gemeindeentwicklungskonzept hatten die Kinder der Grundschule in Alverskirchen die Möglichkeit, in ihrem Spezialgebiet tätig zu werden. Wie auch schon in Everswinkel hatten die „Fachleute im Spielen“ gute Anregungen und Hinweise zu Verbesserungsmöglichkeiten.