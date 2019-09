Die Hospizbewegung im Kreis Warendorf hatte diese außergewöhnliche Ausstellung initiiert, um einfach mal zu zeigen, dass es in der Sterbebegleitung auch mit Humor zugehen kann.

„Wir sind ja eine Spaßgesellschaft. Lustigkeit ohne Ende. Alles andere wird ausgeblendet wie das Alter, Krankheit und Behinderung. Das ist nicht sexy“, bemerkte Christian Heek, der in die Ausstellung einführte, bitter. Jede der 32 Karikaturen sei drastisch und sarkastisch, erzählte der Kulturreferent am Universitätsklinikum Münster und Mitbegründer der Clinic-Clown-Bewegung weiter und zeigte auf die Zeichnungen, die im Saal an der Wand hängen. Gemalt waren sie einst von Karl-Horst Möhl, der bereits verstorben ist. „Das ist Humor. Wir leben in einer Kultur der Selbstoptimierung“, sagt Heek und fügt an, die Lebensfreude mache am Ende im Durchschnitt lediglich 8,82 Prozent aus.

„Wir sollten den Blickwinkel ändern und kein verbittertes Rentnerdasein führen, sondern Humor als natürliche Ressource nutzen“, erklärt er weiter. Das sei antike Medizin.

Dann fordert Christian Heek die Anwesenden, die Platz genommen hatten, aufzustehen und laut zu lachen. Lachyoga und Lachen selbst helfe, mit den Widrigkeiten des Lebens besser klar zu kommen, erklärt der Fachmann für Humor am Ende, bevor die Besucher die Werke genauer betrachten.

Darunter sind auch Ursula Skuplik und Manfred Masuch. „Das Lachen bleibt einem aber schon manchmal im Halse stecken“, gibt Ursula Skuplik zu. Dennoch freut sie sich über den Witz der Zeichnungen. Etwa wenn eine Oma am Zeitungsstand nach der neusten „Schöner Sterben“ fragt.

Die Ausstellung ist noch bis zum 27. September zu bewundern.