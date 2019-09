Verhaspeln passiert auch heute noch

Doch zuvor war Reinhard Ottensmann am Zug. Der Wadersloher, seines Zeichens Holzschuh-Macher, ließ sich bei seiner Arbeit über die Schultern schauen. Der Holzschuh auch Klompen genannt war früher eine beliebte Fußbekleidung. Heute sieht man ihn nur noch selten. Reinhard Ottensmann ist Spezialist und fertigt die Holzschuhe fast komplett per Hand an.

Und dabei staunten die Zuschauer nicht schlecht, als sie erfuhren, wie viele Schritte es braucht, damit aus einem Stück Holz ein Schuh wird. „Wichtig ist, dass das Holz während der Verarbeitung feucht ist“, erzählte der Experte und fügte an, nur das Schleifen erfolge im trockenen Zustand. Aus einem Holzblock schnitzt der Holzschuhmacher die äußere Form des Holzschuhs grob vor, welche er dann zur entsprechenden Form verfeinert. Der Fersenbereich des Holzschuhes wird mit einem Stemmeisen herausgearbeitet, danach höhlt er das Innere mit einem Löffelbohrer aus. Zum Schluss wird noch poliert. Jeder Schuh, den Ottensmann herstellt, ist ein Unikat. „Früher hatten die Füße mehr Schwielen. Da konnte man besser in den Holzschuhen laufen. Heute ist man da etwas empfindlicher“,

Nachdem der Vorführung ging es lehrreich weiter. Oben wartete Josef Beuck auf die Besucher. Der Vorsitzende des Heimatvereins hatte ebenso interessante Ausführungen im Gepäck. Doch zu einem anderen Thema. Seit zwei Jahren gibt es das Projekt „Vom Flachs zum Leinen“. An diesem Sonntag ging es in die vorletzte Runde. Josef Beuck erläuterte die verschiedenen Begrifflichkeiten. Nicht ohne Stolz zeigte er den Gästen die vielen historischen Gerätschaften, die das Museum im vergangenen Jahr angeschafft hatte. Zunächst ging es um die Haspeln. Die dient dazu, die Garne zum einen in die Form eines Stranges zur Weiterverarbeitung zu bringen, zum anderen aber ebenso, um eine Norm zu bekommen und die Ware damit handelbar zu machen. Es wurden immer 60 Fäden gezählt, und später zu einem Bind zusammengenommen. Wer sich damals verhaspelte, hatte sich verzählt. Das Haspeln selbst gibt es nur heute noch selten. Das Verhaspeln allerdings wohl noch recht häufig.

Weiter ging es zu den Spulen. Auch hier gibt es wieder ganz unterschiedliche Größen und Längen. Um das Garn verweben zu können, wurde das Bind auf eine Garnwinde gelegt und dann aufgespult. Das erleichterte das Scheren der Kette. Für die Tagesleistung eines Webers, mussten Frau und Kinder täglich drei bis vier Stunden spulen.

Beim anschließenden Scheeren geht darum die Fäden von den Spulen auf einen Scheerrahmen zu wickeln und danach zum Zopf geflochten,damit die Fäden sich nicht verhedderten. Diese Arbeit war ziemlich kompliziert und bedurfte viel Konzentration. Ein kleiner Fehler konnte unter Umständen ein Durcheinander in der gesamten Kette bewirken. Die Besucher zeigten sich sehr beeindruckt von dem kleinen Vortrag, der einen guten Einblick in die Kunst der Spinnerei lieferte. Beim nächsten Mal geht es ums Spinnen selbst.