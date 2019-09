Wieder einmal war es Vorsitzender Hubert Görges , der in Zusammenarbeit mit MGV-Mitglied Josef Cremann diese Tagesfahrt organisiert hatte. Per Bus ging es zum Weltunternehmen Claas , wo die Gruppe bereits beim Eintritt in den Technopark beeindruckt wurde. Die dort präsentierten Maschinen mit Mähdreschern, Häckslern der Superklasse und modernsten Treckern sorgten schon für Bewunderung. Bei einer fast dreistündigen Führung durch die riesigen Produktionshallen erfuhren die Teilnehmer viel über die Entwicklung des Traditionsunternehmens, die Mitarbeiterstruktur und – motivation und vor allen Dingen über die moderne Technik, mit der täglich fast 50 Mähdrescher und andere Maschinen gebaut werden. Vor allen Dingen die Weiterentwicklung dieser für die Landwirtschaft notwendigen Technik werde durch die Mitarbeiter und eine besondere Abteilung geleistet. Mehr als 6000 Patente haben das Unternehmen auch zu einem Marktführer in der Welt gebracht.

Der zweite Teil des Nachmittags führte zum Hof Hörstkamp in Füchtorf, der bekannt ist für das jährliche Traktor-Pulling mit tausenden Besuchern. Glänzende Monster-Motoren vom Green Fighter und vom Green Monster mit mehr als 8000 PS konnten dort bewundert werden. Enrico Vollenrath vom Hörstkamp-Team stand für alle Fragen um den Pulling-Sport zur Verfügung. Ohrenbetäubend war dann auch der Motorenstart des Treckers, der anschließend für den nächsten Wettbewerb verladen wurde.

Beim abschließenden Abendessen im „Kühlen Grunde“ in Vinnenberg waren die Gesprächsthemen geprägt von den Erlebnissen der vielfältigen „grünen“ Technik.