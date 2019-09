Technik und blaue Helme für Radler

Durch die Sicherheitskontrollen, die auch jeder Fluggast durchlaufen muss, gelangten die Besucher in den Sicherheitsbereich. Hier gab es weitere Informationen zum Flugbetrieb und den Abläufen auf einem internationalen Flughafen. Interessant war hier eine Vitrine des Zolls, in der Reisemitbringsel ausgestellt waren, die aufgrund von Artenschutzgründen nicht eingeführt werden dürfen und vom Zoll beschlagnahmt wurden.

Eine Fahrt über das Flugvorfeld, vorbei an der Flughafenfeuerwehr-Wache mit seinem Fahrzeugpark, weckte das besondere Interesse der 23 Everswinkeler. Nachdem das Fernweh geweckt war, ging es zurück auf den Boden der Tatsachen und per Fahrrad nach Everswinkel, dass nach einer Gesamtstrecke von 70 Kilometer erreicht wurde.

Ziel der zweiten Tagestour war das Steinkohlekraftwerk Westfalen der RWE in Hamm-Uentrop. Die sehr interessante Führung, mit vielen technischen Details, machte den 19 Radlern deutlich, welch hoher Aufwand betrieben werden muss, damit der Strom aus der Steckdose kommt. Die Hinfahrt über zirka 40 Kilometer, mit Zwischenstopp am Parkbad Ahlen, erfolgte per Fahrrad. Die Rückfahrt dann mit dem DRK- und Witte-Bulli, einschließlich Fahrradtransport. Das Gesamtresümee der Teilnehmer dieser beiden Touren ist positiv – vor allem wegen der vielen neuen Infos zur Hochtechnologie.