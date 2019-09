„Um einen noch besseren Überblick zu den Zukunftsthemen der Gemeindeentwicklung zu erhalten, wurde ein Online-Fragebogen vorbereitet, der ab heute auf der Homepage der Gemeinde aufgerufen werden kann“, teilt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemeldung mit. Online haben Bürger außerdem die Möglichkeit, ihre Ideen und Anmerkungen auf einer Karte zu verorten und zu beschreiben. Die Fragebogen-Aktion endet am 2. Oktober.

Der Fragebogen kann zudem auch in Papierform ausgefüllt werden. Ausgedruckte Exemplare liegen im Rathaus (Am Magnusplatz 30) und bei der Bäckerei Abelmann (Hauptstraße 5, Alverskirchen) bereit. Die ausgefüllten Fragebögen können auch dort bis spätestens zum 2. Oktober zurückgegeben werden. „Alle gemachten Angaben werden vertraulich behandelt. Die Ergebnisse der Befragung werden ausschließlich im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts verwendet und in anonymisierter Form aufbereitet, ausgewertet und dargestellt. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig“, betont die Gemeindeverwaltung.

Das Mitmachen lohne sich aber auf jeden Fall; denn im Rahmen der Haushaltsbefragung würden unter dem Motto „Wir fördern Nachbarschaftsfeste!“ drei Preise verlost. So werden je einmal 100, 200 und 300 Euro für die Unterstützung von Nachbarschaftsfesten vergeben. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, füllt einfach die letzte Seite des Fragebogens aus. Persönliche Daten würden selbstverständlich nicht veröffentlicht, Dritten zugänglich gemacht oder mit dem Fragebogen in Verbindung gebracht. Nach der Auswertung werden die Gesamtergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert und die Gewinner ermittelt.

Für Fragen zum Projekt oder zu dem Fragebogen steht Bernd Schumacher zur Verfügung (Mail: schumacher@everswinkel.de; ✆ 8 82 08).