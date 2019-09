„Um ein möglichst vielfältiges Meinungsbild zu erhalten, ist die Beteiligung zahlreicher Bürger nötig. Jede Meinung ist wichtig und hilft die richtigen Entscheidungen für unsere gemeinsame Zukunft zu treffen.“

„Wie sollte die Gemeinde in zehn oder 20 Jahren und darüber hinaus aussehen? Welche Angebote wünschen wir uns weiterhin? Was soll neu hinzukommen? Was sollten wir erhalten, was verändern?“ Antworten zu diesen Fragen seien hilfreich, um die richtigen Entscheidungen jetzt und künftig treffen zu können – das sei die Intention des Konzepts.

Das von der Gemeinde beauftragte Büro legte zehn Schwerpunkthemen vor. Seit Monaten beschäftige sich die SPD mit diesen Schwerpunkten und habe viele Details beleuchtet, die darin enthalten sind. Für die Sozialdemokraten kristallisierten sich besonders die Bereiche Bauen, Verkehr und Energie, Klima und Ressourcenschutz als zentrale Themen heraus, da insbesondere die stark mit vielen weiteren Themen vernetzt seien. „Das Beispiel Bauland soll aufzeigen, wie weitreichend der Einfluss einer einzigen Entscheidung sein kann.“ Der SPD gehe es nicht darum, eine Entscheidung darüber zu fällen, ob man grundsätzlich für oder gegen weiteres Bauland sei, „aber die Komplexität kann hieran deutlich gemacht werden“.

Die „Ausweisung von Bauland führe zunächst zu neuen Bauplätzen. Als Konsequenz müsse man sich mit den Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl, das Verkehrsaufkommen, die Kapazität der Frischwasserversorgung, die Versorgung mit Strom, Gas oder anderen Energieträgern, die Anbindung an Datennetze, die Beseitigung von Abwässern und Müll, die Kapazitäten von Kindergärten und Schulen, die Versorgungsdichte mit Ärzten oder Apotheken sowie die Einkaufsmöglichkeiten vor Ort Gedanken machen. „Eine solche Entscheidung führt oft auch zu weiteren Einflüssen, die man vielleicht nicht gleich wahrnimmt.“ Etwa die weitere Flächenversiegelung mit Verlust von Ackerflächen und damit zu weniger Raum für Futter- und Nahrungsmittel, fehlende Flächen zum Versickern von Oberflächenwasser, fehlende Naturflächen für Tiere und Pflanzen, verringerte Speicherkapazität von Kohlendioxid und gleichzeitig geringere Produktion von Sauerstoff für Mensch und Tier durch weniger Pflanzen und Bäume oder mehr Kohlendioxid, Feinstaub und Stickoxide durch vermehrten Individual- und Lieferverkehr.

„Es zeigt sich, dass eine einzelne Entscheidung viele, auch negative, Folgen nach sich ziehen kann. Und diese sind häufig auch mit Mehrkosten für die Bevölkerung verbunden“, heißt es weiter. „Wenn wir also in den nächsten Monaten für die künftige Gestaltung unserer Gemeinde einen Plan erarbeiten wollen, brauchen wir die Hilfe und Unterstützung von vielen Mitbürgern. Nur wer sich beteiligt, kann auch Einfluss nehmen.“