Im Viertelstunden-Rhythmus kam Bewegung in die Szenerie, wurden die Tische gewechselt. Das Motto in Anlehnung an den Werbeslogan eines Partnerschaftsportals: „Alle 15 Minuten beschäftigt sich jemand mit einem anderen Thema – Ich entwickle jetzt Gemeinde.“ Lebhafte Diskussionen, einhellige wie auch kontroverse Meinungen – die zuvor schneeweißen Papierbahnen auf den zusätzlich mit Ortsplänen bestückten Tischen färbten sich zügig mit farbigen Notizen, Stichworten, Anmerkungen. Es war eine Art Speed-Dating mit der Zukunft von Everswinkel und Alverskirchen. Dabei gab es sowohl viele deckungsgleiche Wünsche und Anregungen als auch einige konträre. Alles wurde gesammelt, am Ende hingen vier Maxi-Poster mit Schlagworten und Statements an der Wand, die es nun auszuwerten gilt.

Das dreiköpfige Team des begleitenden Berater-Büros „Energielenker“ mit Thomas Pöhlker, Carolin Dietrich und David Sommer hatte zu Beginn mit einem Überblick zu den Projektzielen und -inhalten sowie dem weiteren Vorgehen bis zum Konzept den erklärenden Einstieg geliefert. Die Sicherung des Erreichten und die Verbesserung der derzeitigen städtebaulichen und energetischen Situation seien die Projektziele, skizzierte Pöhlker. „Stillstand ist Rückschritt. Wir wollen mit Ihnen die Gesamtstrategie entwickeln mit umsetzbaren Maßnahmen für eine zukunftsfähige Gemeinde. Wir wollen uns definieren, ganz viele Dinge machen.“

Die weißen Papier-Bahnen füllten sich zügig mit Kritik und Anregungen, Wünschen und Hoffnungen Foto: Klaus Meyer

Sommer stellte in seiner kompakten Bestandsaufnahme von heute fest, dass die Bevölkerungsentwicklung „mehr oder weniger gleichbleibend in beiden Ortsteilen“ sei über die vergangenen 14 Jahre. Der Anteil der älteren Bevölkerung sei – nicht überraschend – kontinuierlich gewachsen. Und dieser Anteil werde bis 2040 stark steigen wie auch die Bevölkerung in NRW wachsen werde. Das führe zu einem Bedarf an neuem Wohnraum und erfordere gleichzeitig neben Einfamilienhäusern auch andere Wohnkonzepte, wo man die Bevölkerung auf verschiedene Arten „gut unterbringen kann“. Dazu eben Nachverdichtung und Sanierung im Bestand.

Dietrich fasste die ersten Veranstaltungen wie etwa das Bürger-Café („Es sind schon ganz viele Ideen zusammengekommen.“) oder die Aktion mit den Grundschülern, die ihre Lieblingsorte benennen konnten und „zeigen, was ist wirklich schon toll in der Gemeinde“, zusammen. Etliche weitere Aktionen stehen in den nächsten Wochen an. Analyse und Ausblick blieben allerdings nicht ohne Faux pas: Die Freie Waldorfschule wurde zunächst völlig vergessen, gar nicht erwähnt. Deren Geschäftsführer Jürgen Günther – ebenfalls im Saal – zeigte sich entsprechend ernüchtert. Den Moderatoren des Abends wurde das Versäumnis noch gerade kurz vor Schluss bewusst. Mit der Entschuldigung sprach Carolin Dietrich auch das Versprechen aus, die Waldorfschule werde natürlich in den Projekt-Prozess mit einbezogen.

Es war ein Abend der Gespräche. Auch abseits der Tische und nach dem Brainstorming wurde noch intensiv diskutiert. Foto: Klaus Meyer

Am Ende zeigten sich Bürgermeister Sebastian Seidel und die drei Energielenker-Berater angetan. „Es hat so viele Ideen gegeben“, sagte Pöhlker. Sommer bilanzierte eine „sehr gute Beteiligung heute und auch schon vorher. Man sieht, dass das Interesse, sich einzubringen, sehr ausgeprägt ist“. Dabei sei eine „positive Wahrnehmung“ des eigenen Ortes festzustellen, aber auch einiges, dass verbessert werden könnte. Bürgermeister Sebastian Seidel zeigte sich „schwer begeistert, wie viele Bürger heute hier hergekommen sind, wie viele sich beteiligt haben.“ Diejenigen, die jetzt schon mitgewirkt hätten, sollten sich als „Multiplikatoren fühlen. Nehmen Sie die Dinge mit nach Hause und an den Arbeitsplatz und diskutieren Sie sie“. Schließlich wolle man ja auch in zehn, 15, 20 Jahren „noch gerne und gut hier leben“.

Wie geht‘s weiter? Neben der bereits gestarteten Online-Umfrage auf der Homepage der Gemeinde sind am 28. September Ortsspaziergänge in Alverskirchen (13.30 Uhr) und Everswinkel (16 Uhr) geplant, bei denen die Bürger zeigen können, was ihnen gefällt und was ihnen missfällt. Bürger-Foren in Everswinkel (7. Oktober, 18 Uhr, Rathaus) und Alverskirchen (30. Oktober, 18 Uhr, Landhaus Bisping), ein Aktionstag Mobilität (25. Oktober, Magnusplatz, 14 bis 18 Uhr), ein Unternehmens-Forum (13. November, 19 Uhr, Rathaus), möglicherweise eine Zukunfts-Werkstatt an der Verbundschule sowie Bürger-Spaziergänge am 25. Januar und 1. Februar kommenden Jahres sollen folgen, bevor es am 19. März bei einer Projektbörse (19 Uhr, Rathaus) um Resultate geht.