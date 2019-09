Spalier mit Maispflanzen

Wie bei jedem Schützenfest braucht auch das Kinderbelustigungs-Schützenfest eine Majestät. Den harten Wettkampf um das bunte Federvieh konnte Thomas Püning mit dem 1 238. Schuss um 19.35 Uhr für sich entscheiden. König Thomas IV. Püning erkor seine Ehefrau Steffi II. Püning zur Königin. Beide schmückten bereits als Regierungspärchen den Everswinkeler Schützen-Thron 2016/2017.

Das allein würde schon für eine hohe Regierungserfahrung sprechen. Doch das Paar setzt noch einen drauf, als es das amtierende Schützenkönigspaar Dirk und Anne Folker, Dirk und Claudia Holtkamp sowie Daniel und Katrin Rottwinkel mit in die Throngesellschaft aufnahmen. Die wurde angemessen und in einer besonderen Zeremonie ins Amt gehoben.

Da kein hochrangiger Offizier an diesem Schützenfest teilnahm, musste ein „Interims-Kommandeur“ für die kleinen Besucher des Festes her. Das übernahm schließlich Platzkommandeur und Berufssoldat a.D., Heino Hellmers. Nach ein paar Minuten „Formaldienst“ fiel den Beteiligten aber auf, dass die Gewehre der Kindergarde fehlten. Doch aus der Not machte „Onkel Heino“, wie er von den Kindern genannt wurde, einen großen Spaß für alle Besucher. Kurzerhand wurden Maispflanzen „geerntet“ und als Gewehrersatz eingesetzt. „Ein wunderbares Bild des Friedens, wie die Besucher passend bemerkten. Und dank der schnellen Ernte kam es, dass der 2. Vorsitzende des Bürgerschützenvereins, Guido Loick, die Krönung des neuen Throns mit spalierstehenden Maispflanzen vollzog“, heißt es abschließend.