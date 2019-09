„Beschilderung ist eine Zumutung“

„Ein schöner Weg, ohne Zweifel“, meint der Verkehrsexperte, aber der ausgeschilderte Weg sei für Radfahrer als zugemuteter Umweg einfach zu weit. „Wenn man nach der Fahrt durch den Wald in Mehringen auf die K20 einbiegt, sind es laut Wegweiser noch 3,3 Kilometer bis Everswinkel.“ Laut Lins fahre man somit also mit der Kirche ums Dorf – und dies nur, weil ein Radwegstück von nicht einmal einem Kilometer an der L793 fehle.

„Auf dem Rückweg bin ich den direkten Weg an der Landstraße gefahren und hatte am Ende knapp vier Kilometer weniger auf dem Tacho.“ Für einen Radfahrer eine nicht ganz unerhebliche Streckenerparnis. Als Konsequenz fordert der VCD die Gemeinde auf, beide Wege als Alternativen auszuschildern und jeweils die Kilometerangabe bis Everswinkel-Mitte hinzuzufügen.

Natürlich mit ensprechenden Hinweisen: „Den weiteren Weg als Fahrradweg, den an der Landstraße ohne Fahrradweg-Symbol“, so Lins. „Dann weiß man, worauf man sich einlässt.“ Denn dass der Weg über die stark frequentierte Landstraße kein unproblematischer Weg für Radfahrer ist, sei natürlich auch dem VCD bewusst. „Hier müsste zumindest die Tempo-70-Zone bis zum Beginn des Fahrradweg ausgeweitet werden“, fordert Lins für den VCD als Sofortmaßnahme. Darüber hinaus gelte es das Hauptziel weiter zu verfolgen: „Natürlich sollte auch trotz aller Widrigkeiten der baldige Lückenschluss beim Radweg auf der Agenda stehen“, mahnt Lins, dass gerade angesichts der Klima-Debatte die Förderung umweltfreundlicher Verkehre Priorität haben müsse.