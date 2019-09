Mit den bislang aufgestellten Sammelboxen für Alt-Handys in der Volksbank, der Sparkasse, der Katholischen Bücherei St. Magnus, der Evangelischen Kirchengemeinde und auf dem Wochenmarkt am Eine-Welt-Stand sowie in Alverskirchen bei der Bäckerei Abelmann konnten schon mehrere Hundert Handys zum Recyceln ans Hilfswerk Missio geschickt werden.

Über 100 Millionen ausgedienter Handys liegen nach Schätzung von Experten ungenutzt in deutschen Schubladen. Diese Handys seien im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert: Rund 2,4 Tonnen Gold befänden sich in diesen Mobiltelefonen, die ungenutzt verstauben; denn Smartphones funktionierten nur mit wertvollen Mineralien wie Gold und Coltan.

Das Internationale Katholische Missionswerk Missio recycelt, mit seinem Partner Mobile Box, die in Althandys enthaltenen, wertvollen Rohstoffe und bereitet noch nutzbare Geräte zur Wiederverwendung auf. Aus den Erlösen spende Mobile Box 60 Cent pro Handy an die „Aktion Schutzengel. Für Familien in Not. Weltweit.“ Mit dem Geld würden in der Demokratischen Republik Kongo Überlebende des Bürgerkrieges unterstützt. Eine Ursache des blutigen Konflikts seien gerade die wertvollen Mineralien wie Gold und Coltan, die die Rebellen illegal außer Landes brächten, um ihren Krieg zu finanzieren. Missio fördere dort den Aufbau von Trauma-Zentren und engagiere sich mit der Aktion Schutzengel für Handys ohne Konflikt-Mineralien.