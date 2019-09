Buntes Pfarrfest unter dem Motto „Miteinander und Füreinander“

"Ich finde es wichtig, zu zeigen, dass wir Frauen nicht nur Kirche und Küche können, sondern so viel mehr“, betonte Hildegunde Richter von der 300 Mitglieder starken KFD. Recht hat sie. Es gab wahrlich eine Vielzahl an Attraktionen – und zwar generationsübergreifend. Es waren fast alle Everswinkeler Vereine mit im Boot. Darunter auch die Männergemeinschaft St. Magnus. An ihrem Stand war den ganzen Tag über jede Menge los. Kein Wunder, schließlich lockte hier der Duft von herzhaften Reibeplätzchen, die die Männer mit verschiedenen Dips anboten. Wen es eher zu süßen Crepes und Pudding im Glas zog, der war bei den Landfrauen aus Everswinkel und Alverskirchen richtig. Natürlich waren ebenso eine lange Kuchentafel und Pommes sowie Bratwurst auf dem weitläufigen Areal zu bekommen. Aber auch Stockbrot war im Angebot. Das durften die Besucher sogar eigenhändig über dem offenen Feuer rösten. Sehr zur Freude der kleineren Gäste. Wie Tilda. Die Vierjährige freute sich über das Angebot des DRK-Ortsverbandes. Gemeinsam mit Papa Michael Fislage hielt sie den langen Stock geduldig und gespannt ins Feuer.

Auf der Bühne zeigten die musikalischen „All-Stars“ des Hauses St. Vitus ihr Können. Außerdem traten die Kinder der KiTas St. Vitus und St. Magnus sowie der Grundschule auf. Sie sangen und tanzten, um die Gemeinschaft zwischen den Generationen zu fördern. Am Nachmittag präsentierten die Tanzgruppen 60 Plus der Senioren sowie die Blau-Weißen Funken der Katholischen Landjugend und des Hauses der Generationen einige ihrer Choreographien.

Im Rahmen des Pfarrfestes hatte sich Marjolein van Dijk Gedanken gemacht und ein ganz spezielles Projekt konzipiert: „Ode an meine Freundin“. Gestiftete Lieblingsstücke wurden umgearbeitet und auf langen Bahnen befestigt. Die fertigen Arbeiten hängten die Akteurinnen um Birgit Alpaß, Agnes Franke, Marlies Hoffmann, Christine Lutterbeck , Margret Lameta, Hildegunde Richter und Marjolein van Dijk zwischen den Bäumen im Pfarrgarten auf. Die Werke wurden viel bestaunt. Da hing eine gewebte Decke, die vorher ihr Dasein als Bluse fristete, ein Tuch wurde zur Blume und ein Kleid zur Schleife. „Es ist ein Blick auf Freundinnen, Freundschaft und Nachhaltigkeit“, erläuterten die Frauen.

Um Nachhaltigkeit ging es auch beim Stand des Sachausschusses Mission, Entwicklung und Frieden des Pfarreirates, der eine Stellwand aufgestellt hatte, auf der Informationen zum Schutz der Meere, zur Konsum- und Wegwerfgesellschaft und Alternativen zu Plastik sowie Müllbergen geboten wurden. Gleich daneben bot der Eine-Welt-Laden Fair-Trade-Produkte aus seinem Sortiment zum Verkauf an. An anderer Stelle konnte man seinen ganz persönlichen ökologischen Fußabdruck testen.

Es gab natürlich auch wieder jede Menge Attraktionen für Kinder und Jugendliche. Neben der großen Hüpfburg, dem Dosenwerfen und der großen Schaukel des BSHV konnten sich die jungen Besucher an der Torwand versuchen, oder mit einem gezielten Wasserstrahl das (unechte) Feuer an der Spritzwand der Jugendfeuerwehr löschen. Spannend war auch das Strickleiter-Klettern für Mutige, denn es ging hoch hinaus.

„Grüß‘ dich, Maria!“, hieß es in die Marienkapelle am Kirchplatz. Die KFD hatte zu einem Lausch- und Schau-Erlebnis zum Thema Maria eingeladen, und da es in der Kapelle nicht viele Sitzplätze gibt, waren die beiden Vorführungen schnell voll. Martina Arndts-Haupt, Hildegunde Richter, Christine Lutterbeck und Annette Unterbusch hatten sich im Vorfeld ausgiebig mit der Mutter Gottes beschäftigt und berichteten Erstaunliches. Zum Beispiel, dass auch der Marienkäfer im Zusammenhang mit Maria steht. Zwischen den Wortbeiträgen, die historische Zusammenhänge lieferten, gab es Musikeinspielungen zum Thema. Unter anderem ein Lied der Kelly-Family. Klar wurde am Ende, dass es ganz unterschiedliche Sichtweisen zum Thema Maria gibt.

Darüber hinaus veranstaltete der Kirchenvorstand eine große Tombola mit attraktiven Preisen. Außerdem konnten Literaturfreunde in der Pfarrbücherei viele Bücher aus dem Bestand erwerben. Die Erlöse des Pfarrfestes fließen in diesem Jahr in die Renovierung und die liturgische Neugestaltung der Pfarrkirche.