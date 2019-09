Der Zauberklang der Nachtigall

Bunte Kostüme, witzige Szenen und natürlich ausgezeichneter Gesang ließen das Publikum auf dem Schulhof immer wieder lautstark applaudieren. Unterstützt wurden die Viertklässler durch den Chor der 3. Klasse. Angeleitet wurden die musikalische Gruppe durch Musiklehrerin Rita van Ijzerlooij und Theaterpädagogin Karin Große Inkrott.

Die Angestellten des Kaisers wollten in den Streik treten. Foto: Karina Linnemann

Es war bereits die dritte Vorstellung, die die Schüler am Freitagnachmittag vor einem großen Publikum aus Eltern, Freunden und Bekannten aufführten. Zuvor durften sie zwei Mal vor Schülergruppen ihr Talent beweisen. „Das Musical ist den Schülern absolut gelungen, sie sind schauspielerisch auf einem sehr hohen Niveau“, schwärmte Lehrerin Roswitha Niehoff . Und tatsächlich: Die Texte saßen perfekt, die Lieder wurden mit glockenhellen Stimmen gesungen und auch die Choreographien beherrschten die jungen Nachwuchs-Musicalstars.

Singend liegen die jungen Untertanen dem Kaiser von China zu Füßen. Foto: Karina Linnemann

Die Geschichte des Musicals hatte zugleich lustige, spannende und sogar etwas traurig Elemente. Für reichlich Gelächter sorgten gleich zu Beginn zwei fegende Angestellte des Kaisers, die in einen Streik treten wollten. Ebenso lustig waren die drei Minister der chinesischen Hoheit, die ihrem Herren auf Schritt und Tritt folgten. Ausgerechnet der Haushofmeister beschwerte sich derweil über die unzumutbaren Sitten seines Kaisers, parodierte seine Anweisungen und erntete dafür reichlich Applaus und Gekicher.

„Das Musical ist den Schülern absolut gelungen." Lehrerin Roswitha Niehoff

Als der Kaiser dann eines Tages die liebliche Stimme einer Nachtigall hörte, befahl er allen Chinesen, diesen verzaubernden Vogel zu suchen und zu ihm zu bringen. Gesagt getan – die Nachtigall lebte fortan in einem goldenen Käfig im Palast. Dies sorgte bei all denen für Unmut, die die Nachtigall lieber in der freien Natur singen hören wollten. Ein Besuch des Schwagers aus Japan stellte schließlich alles auf den Kopf. Er brachte als Geschenk eine künstliche Nachtigall mit. Daraufhin wurde die echte Nachtigall verbannt und war lange nicht mehr gesehen.

Die Nachtigall sing mit lieblicher Stimme für den Kaiser von China. Foto: Karina Linnemann

Da die künstliche Nachtigall einen Tag nach der Garantiezeit kaputt gegangen war, befahl der Kaiser, seinen lebendigen Vogel wieder zu ihm zu bringen – doch sie war spurlos verschwunden. Dann wurde der Kaiser schwer krank. Drei Leibärzte, allesamt mit ganz unterschiedlichen Diagnosen, konnten ihm nicht helfen. Der Tod höchstpersönlich kam vorbei und wollte das chinesische Oberhaupt zu sich holen.

Der Kaiser bereute derweil alle seine egoistischen Taten und flehte, noch ein weiteres Jahr leben zu dürfen. Wie durch ein Wunder flatterte plötzlich die Nachtigall mitten ins Geschehen und stimmte ihr wundervolles Lied an „Tandara tandara“. Der Tod war so begeistert von den Gesangskünsten, dass er versprach, den Kaiser zu verschonen, wenn sie nur einmal für ihn singen würde. Und so geschah es. Als Dank dafür ließ der Kaiser der Nachtigall die Freiheit – sie musste nicht zurück in ihren golden Käfig, sondern durfte singen wo sie wollte. Und wenn sie nicht gestorben ist, zwitschert sie noch heute ihre wunderschönen Lieder . . .