Nachschlag fürs Sommergefühl

Everswinkel -

Im Oktober ist der Sommer gelaufen und nur noch eine flüchtige Erinnerung an Tage voller Licht, Wärme und fröhlicher Unbeschwertheit. Alles vorbei. Nein, noch nicht ganz. Die Schule für Bühnentanz und der Verein Campus Andaluz verlängern den Sommer. Mit dem 1. Everswinkeler Flamenco-Fest am 5. und 6. Oktober hält ein Hochdruck-Gebiet Einzug in die Räume am Grothues. Zwei Tage im Zeichen traditioneller spanischer Kultur.