Harfe als therapeutisches Instrument

Die Veeh-Harfe ist ein besonderes Instrument, das therapeutisch im KiTa-Alltag eingesetzt werden soll, heißt es in der Pressemeldung. Es eine Weiterentwicklung bekannter Saitenzupfinstrumente wie etwa der Zither. „Sie ist märchenhaft schön im Klang und dazu handlich und leicht“ und ein Instrument, auf dem man ohne Notenkenntnisse musizieren könne – sogar mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten. Passend zur Veeh-Harfe wurde eine deutliche und äußert einfache Notenschrift entwickelt.

Das Spielen der Veeh-Harfe habe therapeutischen Charakter und wirke sich positiv aufs Wohlbefinden aus. „In unserer Einrichtung soll die Harfe inklusiv für die Kinder genutzt werden, insbesondere auch für Kinder mit dem Schwerpunkt Down Syndrom. Die Kinder sind bereits in die Musikgruppen integriert“, so Bucak und Kirsch . Da den Kindern das Sprechen und Singen schwer falle, würden sich mit Hilfe der Veeh-Harfe komplett neue Möglichkeiten ergeben. Die Kinder könnten lernen, sich mit Hilfe dieses Instrumentes noch aktiver zu beteiligen und die soziale Kompetenz in der Gruppe würde gestärkt.

Das Musik-Projekt ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Die Veeh-Harfe soll auch in Kooperation mit dem Seniorenheim genutzt werden, da die Musikpädagogin der KiTa Weidenkorb auch als Musikgeragogin arbeitet. Auch in der Seniorenarbeit könne die Harfe soziale Kontakte fördern und das Gemeinschaftsgefühl stärken. Die Lebensqualität werde gesteigert, und selbst bei Menschen mit Demenz könnten Erinnerungen geweckt werden. „So ermöglichen wir auch hochaltrigen Senioren kulturelle Teilhabe.“