Waldsterben ist nicht zu übersehen

Das Unternehmen Präzi bestätigt, „dass die Fichten kein schöner Anblick auf dem Gelände sind“ und sieht Handlungsbedarf. „Der Wald ist aufgrund seines Alters schlagreif, die letzten Sommer und der Borkenkäferbefall haben zum jetzigen Zustand beigetragen“, heißt es auf WN-Anfrage. Aus Gründen des Sichtschutzes sei bereits in den vergangenen Jahren ein Schutzstreifen angepflanzt worden.

Bundesweit wird von einer „Katastrophe“ in den deutschen Wäldern gesprochen. Trockenheit, Pilze, Schädlinge, Bakterien. Vor allem die Fichten sind leichte Opfer. Jetzt rächt sich auch die lange Praxis der Nadelbaum-Monokulturen. Laut dem Bund deutscher Forstleute gingen in den vergangenen beiden Jahren bereits 100 Millionen Altbäume verloren. Gemäß einer Studie der Humboldt Universität Berlin nimmt das Baumsterben in Deutschland seit 30 Jahren stetig zu. Jährlich gingen Bäume auf einer Fläche von über 3 000 Quadratkilometern verloren. Die Fichten auf dem Präzi-Gelände stehen vor der Fällung, „anschließend soll die Fläche wieder aufgeforstet werden. Die nächsten Schritte sind bereits eingeleitet“, so eine Unternehmenssprecherin