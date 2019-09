Die WN hatten im August über die Alverskirchenerin Astrid Wellermann und ihren besonderen Hund berichtet. „Durch den Artikel bin ich auf die Idee gekommen, bei Frau Wellermann nachzufragen. Sie war sofort begeistert und organisierte noch zwei weitere Teams, so dass drei Therapie-Begleithunde beim Sommerfest waren. Dass sie spontan zusagten und den Kindern wertvolle Erfahrungen und so schöne Momente schenkten, war fantastisch.“, berichtet Martina Abel , Koordinatorin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Hamm und Kreis Warendorf.

Sowohl Familien mit erkrankten Kindern als auch Familien, in denen das Kind gestorben ist, feierten zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Sommerfest in Hamm mit Aktionen und Angeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Therapie-Begleithündin Cathi und die beiden anderen Hunde Tilda und Heidi waren sowohl für die erkrankten Kinder als auch für gesunde Geschwister und für Eltern Balsam für die Seele.

Die Hunde legten sich zu den erkrankten Kindern, ließen sich streicheln und füttern. Die Kinder entspannten sichtlich, genossen den Kontakt und die Ruhe, die die Hunde ausstrahlten, berichtet Martina Abel. Gesunde Geschwister spielten mit den Hunden, streichelten sie und stellten viele Fragen. „Die Hunde waren bei allen ein Thema. Auch die, die keinen Tierkontakt durften, schauten zu und hatten Spaß, wenn die Hunde ein Kunststück vorführten.“

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Hamm und Kreis Warendorf begleitet und unterstützt fast 30 Familien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind; fünf der Kinder leben im Kreis Warendorf. Zum Ende des Festes wurde ein Mädchen, gefragt, was das Beste am Sommerfest gewesen sei. Nach einem tiefen Seufzer sagte sie: „Die Hunde, die waren so toll!“