Everswinkel/Alverskirchen -

Nach der erfolgreichen öffentlichen Auftaktveranstaltung des Gemeindeentwicklungs-Konzeptes am 11. September stehen nun weitere Beteiligungsformate für die Bürger beider Ortsteile an. Am Samstag, 28. September, werden im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes Ortsspaziergänge in Alverskirchen und Everswinkel angeboten.