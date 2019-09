Die Tradition reicht schon Jahrtausende zurück. Bereits vor Christi Geburt feierten die unterschiedlichsten Völker den Abschluss einer gelungenen Ernte. Es war der Ausdruck des Dankes dafür, dass das Überleben gesichert werden konnte. Erntefeste – zum Teil mit Opfergaben – gibt es wohl so lange wie den Ackerbau selbst. Als kirchliche Dankfeier zählt Erntedank zu den ältesten religiösen Festen, belegt seit dem 3. Jahrhundert nach Christi Geburt. Die terminliche Festlegung seitens der Kirche auf den Sonntag nach Michaelis (29. September) kam erst im 16. Jahrhundert. Und sie gilt bis heute. Am 6. Oktober ist es wieder soweit. In Alverskirchen wird das Erntedankfest in diesem Jahr größer als gewohnt gefeiert. Mit gutem Grund.

Und der lautet: 100 Jahre Landwirtschaftlicher Ortsverein Alverskirchen. „Wir wollen Erntedank etwas größer gestalten“, sagt Leonard Schulze Hockenbeck. Deshalb wurden im Vorfeld auch die Vereine im Dorf angesprochen. „Das Erntedankfest war immer gut besucht, aber es hat sich auch immer schnell aufgelöst“, blickt Clemens Winkelkötter zurück. Auf seinem „Sauwohlfühlhof“ (Evener 6) soll es diesmal anders laufen. Das Programm und der Ferienhof selbst mit seinen Möglichkeiten laden zum längeren Verweilen ein. „Der Austausch mit der Bevölkerung ist uns wichtig“, betont Christoph Gerd-Holling, Vorsitzender des LOV Alverskirchen, der neben den Landfrauen, der Landjugend und der Kirchengemeinde zu den Gastgebern gehört.

Den Auftakt bildet natürlich der Erntedank-Gottesdienst, zelebriert von Pfarrer Thomas und einem indischen Bischof aus dessen Heimat-Bistum, der zu der Zeit zu Gast ist. Der anschließende Frühschoppen bietet eine ganze Menge. So werden Kinder der KiTa St. Agatha ihren Auftritt haben, der Förderverein der Grundschule sorgt für Kaffee und Waffeln, vom Hof Schulze Wettendorf gibt es Grillgut aus eigener Produktion, der Kartoffelhof Fartmann aus Warendorf bietet Reibeplätzchen an, die Landjugend übernimmt den Getränkeservice. Für die Kinder ist reichlich Spielspaß vorbereitet, denn neben der Hüpfburg warten natürlich die vielfältigen Spielangebote des Ferienhofes Winkelkötter von Kettcars über Seilbahn und Trampolin bis zur Indoor-Halle mit Soccerfeld und Bällebad auf die jungen Besucher.

Als besonderes Frühschoppen-Bonbon ist eine Trecker-Oldtimer-Ausstellung geplant, die von Ludger Kreikenberg, Ludger Samberg und Leo Schulze Hockenbeck organisiert wird. Da kann jeder mitmachen, der einen Trecker-Oldie mit mindestens 40 Jahren auf dem Buckel besitzt. Anmeldungen nimmt Alwin Schulze Hockenbeck entgegen ( ✆ 0151/70 80 40 43; ab 17 Uhr). Man darf gespannt sein, wer das älteste noch fahrtüchtige Schätzchen präsentieren wird.

„Wir hoffen, dass die Gäste lange bleiben und mit uns feiern“, blickt Leonard Schulze Hockenbeck dem Erntedankfest erwartungsfroh entgegen. Die Erntekrone, die quasi über dem Fest „schwebt“, soll am 2. Oktober ab 19.30 Uhr auf dem Hof von Frank Neumann (Evener 5) gebunden werden.