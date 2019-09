Mit Hochdruck an die Sprache ran

Sonis Frau Heena, die als Küchenhilfe in der Mensa tätig ist, und Judi Hussen wurden in der WN-Serie bereits vorgestellt. Beim ersten Treffen vor einigen Monaten war Batkowski zwar zunächst etwas skeptisch wegen der sprachlichen Probleme, gab dem jungen Familienvater aus Indien gleichwohl aber die Chance für ein vierwöchiges Praktikum und bereut seine Entscheidung keineswegs.

„Ich bin sehr froh, dass Judi Hussen uns zusammengebracht hat. Anand lernt sehr schnell. Nach einmaligem Zeigen sitzt es, und er wird immer schneller.“ Derzeit ist er lediglich im Bereich der Glas- und Fensterreinigung eingesetzt, wird jedoch bereits ganz langsam an den Maschineneinsatz herangeführt. Die erste Hürde hat Anand Soni also geschafft: Er hat eine feste Arbeitsstelle an seinem Wohnort und fühlt sich sehr wohl in dem Betrieb, denn der Chef und die Kollegen seien sehr nett. Dennoch gilt es, weitere Probleme zu meistern. So fehlt der für die Tätigkeit unbedingt erforderliche Führerschein. Dessen Erwerb scheitert momentan an der notwendigen Sprachkompetenz.

„ Anand lernt sehr schnell. Nach einmaligem Zeigen sitzt es, und er wird immer schneller. " Stefan Batkowski

Genau hier kommt die Flüchtlings-Initiative Everswinkel ins Spiel. Anfang Januar 2015 begann die ehemalige Lehrerin Maria-Theresia Mettelem – zunächst allein – mit der Sprachvermittlung. Die Zahl der Lernenden wuchs sehr schnell und erfreulicherweise gleichzeitig die Zahl der ehrenamtlich Unterrichtenden. Barbara Hobbeling, pensionierte Realschullehrerin für Französisch, ist seit Juni 2016 dabei und zuständig für den Anfangsunterricht. Seit knapp einem Monat unterrichtet sie nun auf Initiative Batkowskis einmal wöchentlich auch Anand Soni, da der dreimonatige Deutschkursus in Münster verständlicherweise nicht ausreichend war.

„ Mir ist auch wichtig, dass er nicht nur sprechen kann, sondern korrektes Deutsch lernt. " Barbara Hobbeling

„Gute Deutschkenntnisse sind der Dreh- und Angelpunkt bei uns im handwerklichen Dienstleistungsbereich“, so Batkowski. Barbara Hobbeling fügt ergänzend hinzu: „Mir ist auch wichtig, dass er nicht nur sprechen kann, sondern korrektes Deutsch lernt.“ Sie gestaltet zum Beispiel eigene Arbeitsblätter, damit er sich auch im Schriftlichen verbessert. „Er liest bereits ganz gut, muss nur seine Hemmungen überwinden, aber das schaffen wir schon gemeinsam.“

Zusammen mit Barbara Hobbeling arbeitet der gebürtige Inder Anand Soni derzeit an seinen Deutschkenntnissen. Foto: Susanne Müller

Die Zahl der Lernenden hat sich in den letzten Jahren deutlich verringert. Maria-Theresia Mettelem betreut seit geraumer Zeit lediglich die kleine Gruppe der Fortgeschrittenen, einige Frauen und einen Mann. „Heute hat sich vieles für die Neubürger positiv verändert, und es benötigen nur noch wenige unsere Sprachunterstützung. Die Fluktuation ist positiv, denn wer unsere Arbeit nicht mehr benötigt, der hat entweder einen Sprachkursus bekommen oder eine Ausbildung oder Arbeitsstelle.“ Die Sprachunterweisung für Anfänger findet derzeit dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr im Haus der Generationen statt. Zusätzlich gibt es weitere wichtige Angebote: Robert Deckenbrock hilft dienstags von 18 bis 19.30 Uhr bei Problemen in der Ausbildung, und Günter Hoffmann bietet seine Unterstützung in Deutsch und Mathematik dienstags und donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr an.

Alles in allem kann man also den Slogan der Innung des Gebäudereiniger-Handwerks gleichermaßen für die Flüchtlings-Initiative Everswinkel als überaus passend bezeichnen: „Rein in die Zukunft!“