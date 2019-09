Pawel Czarnecki heißt der neue Pfarrer in der Pfarrei St. Magnus/St. Agatha. Das ist das Ergebnis eines Gespräches zwischen Czarnecki, dem Kirchenvorstand und Pfarreirat sowie dem Pastoralteam, das am 18. September, moderiert von Dechant Andreas Rösner aus Sassenberg, stattgefunden hat, teilt das Bistum in einer Pressemeldung mit.

Die Amtseinführung findet im Gottesdienst am 9. Februar um 11 Uhr in der St.-Magnus-Kirche statt. Czarnecki stammt gebürtig aus Polen. 2005 wurde er dort zum Priester geweiht und kam ein Jahr später nach Deutschland, wo er fünf Jahre als Geistlicher in einem Kloster in Detmold lebte. 2011 trat er seine erste Kaplanstelle in Dorsten-Wulfen an, 2015 wechselte er nach St. Mariä Himmelfahrt in Ahaus. Seit 2016 war er in St. Dionysius in Rheine, zunächst als Kaplan, seit einem Jahr als Pastor tätig.