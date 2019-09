Tipps für bienenfreundliche Natur

Mit Worten von Albert Einstein , die dieser schon 1949 gesagt haben soll, wählte Wernery den passenden Einstieg: „Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben.“ Der Gärtnermeister berichtete über die zahlreichen Probleme, die dazu geführt hätten, dass viele Insekten fast verschwunden seien. Besonderes Augenmerk legte er dabei auf die zuletzt sehr beliebten Steingärten. Hier gebe es keine Natur mehr, keine Pflanzen und somit auch keine Insekten. „Die Leute glauben, dass diese Gärten pflegeleicht sind, aber das stimmt einfach nicht. Nach einigen Jahren zeigen sich die ,Unkräuter‘, die dann wieder mit Pestiziden kostspielig vernichtet werden müssen. Würden stattdessen Stauden gepflanzt, wäre der Natur und auch dem Gelbeutel sehr viel mehr geholfen.“

Angesprochen wurden auch die zahlreichen Ackerrand-Blühstreifen, die vom Staat gefördert werden. Auf die Frage, ob diese Blühstreifen überhaupt einen Ersatz für richtige natürliche Wiesen seien, hatte Wernery eine klare Antwort: „Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Oftmals werden gar nicht die richtigen Pflanzen gesät. Optisch geben diese Randstreifen zuweilen was her, sind aber oft für die Wild- und Honigbienen nicht richtig nutzbar.“ Bienen bevorzugten eben Naschobst, Kräuter (vor allem Salbei, Flieder und Lavendel), und wo es der Honigbiene gut gehe, fühle sich auch die Wildbiene wohl.

Ortssprecherin Marion Schniggendiller konnte als fachkundigen Referenten Gärtnermeister Jesse Wernery begrüßen.

Auch auf die besonderen Probleme bei Kreisverkehren ging Wernery ebenso ein. Es gebe auch hier Möglichkeiten, mit salzresistenten Pflanzen etwas für die Insekten zu tun. „Im Winter wird hier viel gestreut, und das vertragen nicht alle Pflanzen“. Er verwies auf bestimmte Nelken-Sorten, die mit dem Winterdienst gut klarkommen würden. Mit einem Blick in die Niederlande konnte er auch einiges zu den dort bepflanzten Fassaden sagen. Dort würden mittels Gittern die Pflanzen an den Wänden an der Fassade gepflanzt, was nicht nur den Insekten zu Gute komme, sondern auch dem Stadtkima. Gewässert werde dort über ein spezielles System, das aus Regenwasserbehältern auf dem Dach gespeist würde.

Für den heimischen Garten, aber auch andere Bereiche präsentierte Wernery Auszüge einer umfangreichen Arbeit, die er zusammen mit einigen anderen Kollegen ausgearbeitet hat. Auf Pflanzplänen erklärte er, wie man durch geschicktes Anordnen verschiedener Pflanzen im Garten oder auch auf dem Balkon regelrechte Insektenparadiese anlegen könne. Wernerys Bilanz: Erst der Eingriff des Menschen in die Natur habe überhaupt zur derzeitigen desolaten Lage beigetragen. Ob sich diese Entwicklung wieder zurückdrehen lasse, sei allerdings fraglich.

Nach dem Vortrag meldeten sich etliche Zuhörer zu Wort. Es gab spezielle Nachfragen zu der „Modeerscheinung“ Steingärten und Fragen zur Vorbehandlung der Pflanzen nach der Winterzeit, damit diese im Frühjahr wieder „startklar“ seien. Auch über die Blühstreifen an Ackerrändern wollten die Gäste mehr wissen. Dabei wurde deutlich, dass es mehr bringen würde, wenn Felder vollständig umrahmt und die Bereiche sich selbst überlassen würden. Das Unterpflügen sei mit Blick auf die Wildbienen sogar schädlich, weil natürliche Bienennester so vernichtet würden. 70 Prozent der Wildbienen bauten ihre Nester im Boden, erklärte Wernery. Einen wichtigen Ratschlag gab er am Ende allen mit auf den Weg: „Auf Pestizide kann eigentlich immer verzichtet werden.“ Dabei sei nicht nur die industrielle Landwirtschaft der „Übeltäter“. Privat werde oft „unkontrolliert“ mit Giften gearbeitet. Wer darauf verzichte, könne eine Menge für Natur- und Bienenschutz tun.