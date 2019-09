Einen Auftakt nach Maß zu seinem 55. Geburtstag feierte der Spielmannszug Alverskirchen am Samstagabend im eigens aufgebauten Festzelt auf dem Kirchplatz. Die Rockband „KOR“ mit Christian Averbeck, Markus Thomaszick, Markus Storm, Kristin Möwes und Guido Thomaszick (v.l.) heizte der Menge am Ende eines noch einmal sommerlichen Tages richtig ein. Rund 250 Partygäste ließen sich mitreißen und sorgten für Festival-Atmosphäre. Zuvor und auch noch einmal danach brachte DJ Martin Terberl in Tanzlaune. Der Sonntag stand dann im Zeichen eines geselligen Frühschoppens mit einigen befreundeten Gastvereinen (Bericht dazu in der morgigen Ausgabe).

Volles Festzelt und Party-Stimmung am Samstagabend.