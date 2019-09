Los geht es mit dem Comedian Mark van Meijel, der mit dem Stück „Ökorexia“ seine Geschichte als niederländischer Klima-Flüchtling nach Deutschland erzählt: Raus aus den flachen, von Wasser umzingelten Niederlanden ins bergische Sauerland. Bastian Lennart aus Dortmund liebt Jazz und Swing, und er präsentiert seine „World of Music“ mit viel Leidenschaft. Schon singend sei er zur Welt gekommen, singend durch die Kindergartenzeit gesprungen und in der Schulzeit hat er erste Erfahrungen auf dem „Schlachtfeld Bühne“ gesammelt. Mit 15 entdeckt er die Liebe zu Swing, Jazz und Blues und bleibt ihr treu.

„Zupf´n‘Streich“ – das sind Jay Minor (Gitarre) und Peter Kothe (Violine), die bereits seit Jahren zusammen in einer Band spielen und immer mal wieder kleine Duo-Sequenzen auf zehn Saiten zum Besten geben. Vor einiger Zeit haben die beiden Musiker beschlossen, ein komplettes Programm in diesem Format auf die Bühne zu bringen. Dabei werden neben der Bearbeitung von Klassikern aus Rock, Pop, Musical und Filmmusik auch eigene Kompositionen für Gitarre und Violine arrangiert. In Everswinkel schon bekannt ist das Duo „Two Alike“ mit Kerstin Arnemann und Maren Stockmann. „Wir vereinen mit unserem unverkennbar eigenen Sound stilvoll und erfrischend Klassiker, Evergreens, Jazz, Rock und Pop mit modernem Zweiklang, Songs, die das Herz berühren“, sagen sie.

Beginn im Gasthof Diepenbrock ist um 19.30 Uhr. Einlass ab 19 Uhr.