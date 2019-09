Geld hilft Kindern mit Down-Syndrom

Nach dem Abzug aller Kosten konnte Susanne Müller , Vorsitzende des Kulturkreises, kürzlich dem Waldorf-Förderverein im Kreis Warendorf eine Spende von 640 Euro übergeben. Jürgen Günther , Geschäftsführer der Waldorfschule, zeigte sich natürlich sehr erfreut. „Die Fotos waren toll, strahlten viel Wärme aus, und es gab schöne Begegnungen während der Ausstellung.“ Er bedankte sich herzlich bei Jana Niederhäuser und dem Kulturkreis. Beider ausdrücklichem Wunsch gemäß werde er sich dafür einsetzen, dass der Betrag demnächst den Schulkindern mit Down-Syndrom zugutekommen werde.

Im Übrigen sei man in der Schule immer offen für Kunst und Kultur, und so stehe einer Wiederholung dieser angenehmen Kooperation nichts im Wege. Dieses Angebot war Herbert Schulze, Sprecher des federführenden Arbeitskreises „Bildende Kunst“, natürlich willkommen, und Marjolein van Dijk merkte dazu an: „Ich freue mich darüber, dass es in diesem Jahr geklappt hat, und war von der Atmosphäre in den Fluren der Schule sehr angetan.“ Beide dankten ausdrücklich Johannes Skrobanek, dem Hausmeister und „Mann für alle Fälle“, für die hervorragende Unterstützung in allen technischen Belangen.