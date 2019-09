Unterstützung fürs Dorf-Archiv

Jetzt galt es abzurechnen. Der Überschuss aus der Paten-Aktion sollte ans Dorf-Archiv Alverskirchen gehen, hatte man seinerzeit entschieden. Die Tatsache, dass die Landwirte, die ihre Ackerfläche für die Aktion „Alverskirchen blüht auf“ zur Verfügung gestellt hatten, auf eine Flächenentschädigung für die entfallende Nutzung verzichteten, ermöglichte einen erfreulichen Spendenbetrag. Nach Abzug der Kosten für Saatgut und Aussaat konnte Walter Wiesmann 400 Euro fürs Dorf-Archiv entgegen nehmen.

„Das Geld ist gut aufgehoben dort“, betonte der LOV-Vorsitzende Christoph Gerd-Holling bei der Übergabe und lobte dabei noch einmal den kostenlosen Einsatz der beteiligten Landwirte. 2020 hoffen Gerd-Holling, Leonard Schulze Hockenbeck, Silvia Leivermann, Clemens Winkelkötter und Co. auf noch mehr Blüh-Paten als die 30 bei der Premiere in diesem Jahr.

Fürs neunköpfige, rein ehrenamtlich tätige Team des Dorf-Archivs ist die Spende jetzt ein mehr als willkommener Zuschuss für die Arbeit. „Wir freuen uns riesig über die Spende, denn wir haben ja sonst keinerlei Einnahmen“, erklärt Wiesmann. Ein umfangreiches Projekt habe man aktuell vor Augen: „Als große und langwierige Investition steht die Digitalisierung an“, sprich die Aufbereitung und Speicherung von Papier-Fotos und Zeitungsartikeln für die Computernutzung. Dafür werden auch neue Computerprogramme benötigt. Derzeit informiere sich das Team beispielsweise bei Nachbarn wie in Hoetmar oder beim Kreis-Archiv. „Wir wollen von der Papierform nicht weg“, aber die Nutzung per PC sei natürlich wesentlich schneller und bequemer, so Wiesmann. In der Zukunft sei auch ein Online-Archiv denkbar. Um dies stemmen zu können, ist das Dorf-Archiv auf weitere Unterstützung angewiesen.