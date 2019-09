„Maßnahmen statt Symbolpolitik“

Schon seit 2008, lange bevor der Begriff „Klima-Notstand“ in Mode gekommen sei, habe sich die Gemeinde Everswinkel den Klimaschutz „als ein sehr wichtiges Ziel auf die Fahnen geschrieben“. Seitdem beteilige sich die Vitus-Gemeinde am European Energy Award (EEA) und wurde schon zwei Mal ausgezeichnet, macht die CDU-Fraktion in einer Pressemeldung deutlich und reagiert damit auf die Forderung der Everswinkeler Grünen, eine Resolution zur Ausrufung des Klima-Notstandes auf den Weg zu bringen. Der Antrag wird in der morgigen öffentlichen Sitzung des Planungsausschusses beraten.

Ein wichtiger Aspekt des EEA sei die energetische Sanierung kommunaler Gebäude. „Vor allem neue Dämmung und der Austausch der Beleuchtung führen dazu, dass der Energieverbrauch sinkt und der CO-Ausstoß zurückgeht“, führt die CDU-Fraktion aus. Dies werde durch einen regelmäßigen Energiebericht, in dem die Verbrauchsentwicklung der Gebäude dargestellt sind, veröffentlicht. In jedem Jahr bespreche die CDU-Fraktion im Rahmen ihrer Haushaltsklausur intensiv die von der Gemeinde vorgeschlagenen Verbesserungen bzw. Sanierungen der gemeindeeigenen Gebäude. „Aktuell wird das Haus der Generationen sowie demnächst die Fest- und Sporthalle in Everswinkel energetisch saniert. Auch für die Turnhalle in Alverskirchen ist ein Austausch von Fenstern geplant.“

„ Die CDU-Fraktion bleibt immer offen für weitere konkrete Maßnahmen in Sachen Klimaschutz. Die CDU-Fraktion bleibt immer offen für weitere konkrete Maßnahmen in Sachen Klimaschutz. “ Werner Lemberg

Durch das Energieleitbild 2016 der Gemeinde Everswinkel sollen weiterhin der ÖPNV, der Radverkehr und der nichtmotorisierte Nahverkehr gefördert werden. Die Verwaltung verfüge aktuell über ein E-Fahrzeug sowie ein E-Auto bei den GWE. Auf Betreiben des Bürgermeisters, der Verwaltung und des Bürger-Teams Alverskirchen gebe es nun in beiden Ortsteilen ein Car-Sharing-Angebot. In der Stadtregion Münster werde intensiv an einem Velorouten-Konzept gearbeitet, das die Umlandgemeinden mit der Stadt Münster verbindet.

Zentrale Eckpunkte des Energieleitbildes seien die Reduktion des CO-Ausstoßes sowie eine weitere Steigerung des Anteils der regenerativen Stromerzeugung. „Bewusst hat die CDU-Fraktion darauf verzichtet, eine energieautarke Gemeinde als Zielformulierung auszugeben, um eine weitere Verspargelung der Landschaft nicht bewusst zu fördern. Die Gemeindewerke Everswinkel gehen mit gutem Beispiel voran und liefern ausschließlich zertifizierten Öko-Strom.“ Im Übrigen verfüge die Gemeindeverwaltung schon seit Jahren über einen Umweltberater, der sich um die Belange von Umwelt- und Klimaschutz kümmere. Der habe in der Vergangenheit bereits „mit vielen guten Aktionen auf das Thema aufmerksam gemacht und viele Bürger dazu angeregt, selbst einen Beitrag zu leisten“.

Den Klima-Notstand auszurufen lehnt die CDU Fraktion somit ab. „Statt Symbolpolitik sollten wir lieber über konkrete Maßnahmen nachdenken“, resümiert CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Folker. Daher habe die CDU für die Ausschusssitzung einen aktuellen Antrag eingebracht, Nistkästen für Vögel aufzuhängen, aber auch weitere Blühstreifen auf gemeindeeigenen Flächen anzulegen. „Gleichwohl bleibt die CDU-Fraktion immer offen für weitere konkrete Maßnahmen in Sachen Klimaschutz“, unterstreicht der Alverskirchener CDU-Vorsitzende und Ratsmitglied Werner Lemberg.