Steiniger Weg bis zum Ziel

Wehmütig sahen die Besitzer der Hofstellen in Alverskirchen 2016 dabei zu, wie in den Ortskernen von Everswinkel und Alverskirchen eifrig an der Verlegung der Glasfaserkabel gearbeitet wurde. Schnelles Internet für die Haushalte. Die Außenbereiche waren jedoch davon ausgeschlossen. „Dabei waren es gerade die Landwirte, die teilweise mit sehr schlechten Internetverbindungen leben mussten, gerade auf dem Land hätte etwas passieren müssen“, weiß Markus Storm , der selbst in der Bauerschaft Wettendorf lebt. Es musste etwas geschehen, damit die Hofstellen nicht von der vernetzten Welt abgekapselt werden.

Schon am frühen Morgen fing der Lohnunternehmer damit an, Leerrohre zu verlegen. Unterstützt wurde er dabei durch viele Helfer.

Deswegen haben sich Sebastian Timmermann und André Gerbermann seinerzeit stark mit diesem Thema auseinandergesetzt. „Damit wir wirklich etwas unternehmen konnten, mussten wir Absichtserklärungen der Betroffenen einsammeln und weitere Interessenten finden“, erläutert Timmermann die damalige Situation. Nach endlos vielen Abstimmungen, Gesprächen und noch mehr Überzeugungsarbeit hat sich aus allen Interessenten schließlich die Interessengemeinschaft „Glasfaser WePü“ gegründet. „WePü“ steht dabei für die Bauerschaften Wettendorf und Püning. „Unsere Pläne sind so gut angekommen, dass sich schließlich sogar Landwirte aus vier Ortschaften angeschlossen haben – aus Alverskirchen, Everswinkel, Telgte und Wolbeck“, erzählt Storm. Insgesamt 29 Interessenten.

Nachdem sich der Vorstand, bestehend aus Gerbermann, Storm, Timmermann sowie Leonard Schulze Hockenbeck, Peter Diessel, Andre Eikelmann und Edgar Theilmeier, im März 2017 gegründet hatte, wurden erste Gespräche mit der Deutschen Glasfaser geführt. „Was zunächst ziemlich attraktiv erschien, stellte sich nach einiger Zeit aber als Misserfolg dar. Deswegen haben wir uns schließlich im November für den Anbieter Muenet entschieden“, so Timmermann. Und dann musste Hand angelegt werden. „Die Leerrohre für die Glasfaserleitungen mussten wir in etwa 2 000 Stunden Eigenleistung verlegen und selbstverständlich auch die Kosten dafür übernehmen“, berichtet Storm. Mit Hilfe vieler fleißiger Hände und eines Experten, der einen professionellen Kabel-Verlege-Pflug an seiner Kettenraupe mitgebracht hatte, wurden so auf etwa 14,5 Kilometern Strecke knapp 40 Kilometer Leerrohre verlegt. Zuvor sind zudem neun Bagger in den betroffenen Gebieten unterwegs gewesen, um nach Fremdleitungen und Drainagen Ausschau zu halten.

2000 Arbeitsstunden hat der Fortschritt in Anspruch genommen. Neben vielen anderen Helfern, beteiligten sich auch (v.l.) Andre Gerbermann, Andreas Prösting, Heinz Timmermann, Norbert Brune (Lohnunternehmer), Sebastian Timmermann, Norbert Janning-Picker und Leonard Schulze-Hockenbeck.

„Die harte Arbeit hat sich aber definitiv gelohnt. Heute sind 35 Anschlüsse an den 29 Hofstellen installiert worden. Eine weitere Hofstelle möchte sich noch nachträglich anschließen“, bilanziert Storm. Außerdem seien noch weitere 28 Passivanschlüsse in den Häusern installiert worden, die bei Bedarf in Zukunft aktiviert werden könnten. Die Kosten für den riesigen Fortschritt mussten die Besitzer der Hofstellen selber tragen. „Leider gab es von keiner Stelle irgendwelche finanzielle Unterstützungen“, bedauert Timmermann. Für die Arbeiten und einen Anschluss musste jeder einzelne Interessent 2 500 Euro zahlen. Jeder weitere Anschluss habe mit 1 000 Euro zu Buche geschlagen.