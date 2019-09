Unter den kreativsten Arbeiten des Landes

Die Preise wurden in sechs Kategorien durch die Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen im Auftrag des Ministerpräsidenten NRW und Schirmherrn, Armin Laschet im Museum verliehen, heißt es in einer Pressemitteilung zum Wettbewerb. „Im Mittelpunkt dieses Wettbewerbs steht das Unikat, das selbst entworfene und ausgeführte Objekt. Es bringt sowohl handwerkliches Können im Umgang mit dem Material, als auch kreative und künstlerische Leistung zum Ausdruck“, betonte Isabel Pfeiffer-Poensgen. „Etwas mit dem eigenen Kopf und den eigenen Händen zu gestalten, zeigt in unserer hochabstrahierten und spezialisierten Welt eine große kreative Kompetenz, die wir mit diesem Preis würdigen und in die Öffentlichkeit rücken möchten.“

Insgesamt waren 381 Arbeiten eingereicht worden, von denen 128 in den Bereichen Textil , Medien, Möbel, Schmuck, Skulpturen und Wohnen zugelassen wurden. Lutterbecks Werk mit dem Titel „Aufkeimende Saat“ ist eine Urne aus schwedischem Granit, in die ein blaues Glas auf einem Stahlsockel eingearbeitet wurde. Die Ausstellung ist noch bis zum 13. Oktober geöffnet.