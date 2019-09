Funkelnd und fantastisch

„Bei Orange denken wir doch gleich auch an unser Nachbarland“, leitet die Moderatorin geschickt auf den ersten Act. Denn der kommt gebürtig aus den Niederlanden und ist als „Klimaflüchtling“ nach Everswinkel geflohen. Schwungvoll betritt Mark van Meijel die Bühne. Im Gepäck hat er Auszüge seines Soloprogramms „Ökorexia“. Seit 15 Jahren lebt er in Deutschland, elf davon in Everswinkel. Vor allem das Wasser hat ihm in seiner Heimat zu schaffen gemacht. „Ich bin verwandt mit Perdun. Da konnte ich meine Gummistiefel gegen Schuhe eintauschen.“ Die USA bezeichnet er als Entwicklungsland, regt zur Buße für die Klimasünde und Spenden für die USA an. „Wenn wir nichts tun, wird das Wasser kommen“, gibt er zu bedenken. „Ich muss zwanghaft ökologisch handeln. Das ist meine Krankheit. Ich dusche kalt, fliege nicht, muss die Reste essen und – trau mich schon gar nicht zu pupsen“, berichtet der erklärte Klimaretter und fragt sich dann: „Können Vegetarier eigentlich Fleisch fressende Pflanzen essen?“.

Mark van Meijel erklärte, warum er als Klimaflüchtling von der Niederlande nach Deutschland floh. Es war das Wasser. Foto: Marion Bulla

Musikalisch geht‘s weiter. Schon optisch ist das Duo „Two Alike“ im funkelnden Jumpsuit ein echter Hingucker. Kerstin Arnemann und Maren Stockmann überzeugen aber vor allem durch ihre fantastischen Stimmen. Entzückt und berauscht genießen die Zuhörer das, was die Everswinkelerinnen bieten: eine wahrlich tolle Show mit Evergreens, Klassikern und funky Partymusik. So intonieren sie unter anderem eine Lounge-Variante von „Man in the mirror“ von Michael Jackson oder den 80er-Hit „I‘m walking on Sunshine“ von Katrina and the Waves. „Uptown Funk“ von Mark Ronson und Bruno Mars sollte eigentlich ihr letzter Song sein, doch das Publikum ist so begeistert, fordert eine Zugabe. „Einen haben wir noch“, strahlt Kerstin Arnemann und stimmt zusammen mit Maren Stockmann und diesmal auch mit ihrem Mann Michael „Waterloo“ von Abba an. Die hübschen Musikerinnen sind klar die Stars des Abends. Das wird in der Pause nur allzu deutlich. Die Zuhörer sind hin und weg von „Two Alike“ und schwärmen geradezu von dem schon professionellen Auftritt.

Begeisterung beim Auftritt von „Two Alike“ – einige Zuhörer hielt es dabei nicht mehr auf den Stühlen. Foto: Marion Bulla

Nach der Pause wird es ein wenig beschaulicher. Gitarrist Jay Minor ist nicht zum ersten Mal dabei, Peter Kothe mit seiner Violine schon. Gemeinsam sind sie „Zupf‘n Streich“. Die beiden Musiker singen nicht. Sie präsentieren instrumental einen rasanten Streifzug durch die Musikgeschichte. Zunächst spielen sie „Europa“ von Santana. „Das ist ein schönes Stück. Mal gucken, was wir daraus machen. Wenn es etwas hakt, dann ist es der Situation geschuldet. Stichwort Brexit“, erklärt Minor augenzwinkernd. Es hakt nicht, sondern berührt und begeistert die Musikfreunde. Es folgt der Sting-Klassiker „Every breath you take“. „Das ist kein Liebeslied. Deshalb brauchen wir uns nicht ans Original halten und machen das als Samba“, bemerkt Minor vor dem fröhlichen, verspielten Song. Den meisten der Stücke, die das Duo spielt, gibt es eine ganz persönliche Note. Das kommt bei allen gut an. Es gibt auch Stücke mit seltsamen Titeln. Einer hatte keinen Namen und heißt deshalb „eigentlich nicht“. Bei einem weiteren hatte sein Duo-Partner einmal gefragt: „Wie heißt das Stück?“. Gute Frage hatte Minor geantwortet und schwupp, der Titel „Good Question“ war da.

„Zupf‘n Streich“ mit Jay Minor (r.) und Peter Kothe überzeugte mit virtuoser Instrumentalmusik. Foto: Marion Bulla

Bastian Lennart bildet den Schlusspunkt des Abends. Seine Leidenschaft gehört seit 15 Jahren dem Jazz und Swing. Er präsentiert neben Songs wie „The Lady is a Tramp“ von Frank Sinatra auch eigene Stücke. Auch dieser Künstler, eigens aus Dortmund angereist, begeistert die Zuhörer. „Haben Sie geahnt, dass wir so großartige Talente sehen werden?“, fragt Marita Teunissen am Ende in die Runde. Die über 100 Zuhörer antworten mit reichlich Beifall und bedanken sich so beim Veranstalter Kulturkreis für einen kurzweiligen und wunderbaren Abend. Der nächste ist übrigens am 28. November.