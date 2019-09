In den Zeugenstand wurde am Freitag allerdings zunächst das mutmaßliche Opfer des Mannes aus Everswinkel gerufen, der am Vortag unter Tränen auch öffentlich eine Schuld eingeräumt hatte. Wie Gerichtssprecher Dr. Steffen Vahlhaus bestätigte, kennen sich die mutmaßlichen Opfer der beiden Nebenangeklagten. Im Zentrum des Interesses ist dabei immer wieder der Zeitpunkt der einen Tat, die dem Münsteraner vorgeworfen wird. Ob das Gericht als Tatzeitpunkt vom 21. Dezember ausgehe, wollte die Verteidigerin des 50-jährigen gegen Ende der Verhandlung in den wenigen öffentlichen Minuten des Tages wissen. Sie könne sich vorstellen, dass die Verteidigerin das wissen möchte, für das Gericht gehe es aber darum, zunächst einmal die Aussagen des Tages sacken zu lassen, erwiderte die Vorsitzende Richterin Oen.

Hintergrund ist offenbar, dass der Münsteraner durch Protokolle bei seiner ehemaligen Arbeitsstelle in Nottuln ein Alibi haben könnte. Doch aus Kreisen der Prozessbeteiligten war zu vernehmen, dass es zum möglichen Tatzeitpunkt nicht etwa nur zwei, sondern gleich mehrere verschiedene Aussagen gebe.

Der Prozess wird am Dienstag (1. Oktober) ab 14 Uhr fortgesetzt. Zeugen sind für diesen Tag nicht geladen