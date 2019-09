Bis an die Grenzen – und noch weiter

Die Sonne scheint. Schön. Wetter ist den Teilnehmern des Outdoor-Trainings aber eigentlich egal. Sie wollen Sport machen, und zwar draußen. Die Gruppe ist bunt gemischt. Aus der weiteren Region versammelt der DJK-Lehrgang sportlich Aktive, die das Outdoor-Training rein interessehalber ausprobieren, bis hin zu Übungsleitern, die sich fortbilden möchten. Zum Beispiel die 39-jährige Natascha Oswald, die bei DJK Rot-Weiß Alverskirchen Sport macht und einfach mal schnuppern möchte.

Kursusleiterin Linda Schulte.

Zum Schwitzen bringt Linda Schulte sie alle. Die 37-Jährige ist ausgebildet in Fitness- und Gesundheitssport, leitet beim Alverskirchener Sportverein Kurse wie Step-Aerobic, Funktions- oder Langhantel-Training. „Viele Übungen sind aus der Halle ganz einfach nach draußen zu verlegen. Tageslicht macht gute Laune, das Immunsystem wird gestärkt und unsere Muskeln sind optimal mit Sauerstoff versorgt“, nennt sie nur einige positive Outdoor-Effekte. Beim Aufwärmen auf dem Rasen vorm Sportlerheim treibt Übungsleiterin Tina Kortenjan , die Schulte während des Kurses unterstützt, den Teilnehmern das erste Mal den Puls hoch.

Schulte hat inzwischen im Niedrigseilgarten ein Zirkeltraining vorbereitet. Gymnastikmatten, Seilchen, Schlingen, Balance-Board und Gewichte sind dort verteilt. Sieht nach Anstrengung aus. Der Eindruck täuscht nicht. „Raus aus der Komfortzone, geht an Eure Grenzen“, ist Schultes Auftrag an die Teilnehmer. 40 Sekunden lang holt jeder an seiner Station alles aus sich raus, was geht. Gewicht über Kopf, Sprünge übers Seil, Dips am Geländer. Die Kursusleiterin behält alle im Blick, achtet streng auf die korrekte Ausführung.

Vanessa hängt wörtlich in den Seilen: Mit den Händen in zwei Schlaufen ist ihr Liegestütz extrem wackelig und erfordert absolute Körperspannung. 40 Sekunden können lang werden. Eine Station weiter stößt Christine beim „Russian Twist“ hörbar Luft aus. Ihre Bauchmuskeln sind maximal angespannt und sie hebt einen Drei-Kilo-Kettlebell abwechselnd nach links und rechts. 20 Sekunden Verschnaufpause, zweiter Durchgang und nächste Station.

Trotz aller Anstrengungen zum Teil über bisherige Grenzen hinaus hatten die Teilnehmer großen Spaß an den verschiedenen Übungen im Gelände.

Der Bergsteiger, ein Liegestütz mit gleichzeitigem Wechselsprung der Beine, bringt ausnahmslos jeden aus der Puste, so auch Kira. „Komm! Schaffst du!“ ruft ihr Kortenjan immer wieder zu, legt sich selbst auf den Rasen und macht die Übung mit. Und tatsächlich. Zwischendurch hat es Kira nicht mal selbst geglaubt, jetzt lacht sie vor Erleichterung und ist nur noch froh: „Meine Arme wurden immer schwerer, und meine Beine waren wie Pudding, ich konnte nicht mehr. Aber das Anfeuern hat mich motiviert, noch mal alles zu geben und bis zur letzten Sekunde durchzuhalten“, freut sich die 22-Jährige.

Nach neun Stationen ist der Parcours geschafft, die Teilnehmer fürs Erste auch. „Ihr könnt stolz auf Euch sein“, lobt Schulte und erklärt: „Unsere sportlichen Leistungen können wir nur steigern, indem wir uns fordern und neue Impulse setzen.“ Sie hat jede Menge Tipps auf Lager, wie man auch ohne Geräte aus der Turnhalle draußen trainieren kann, allein mit dem eigenen Körpergewicht. Als Fitness-Coach legt sie dabei Wert auf ein funktionelles Training. „Das beinhaltet Übungen mit komplexen Bewegungsabläufen, bei denen mehrere Muskelgruppen, Sehnen und Gelenke gleichzeitig beansprucht werden. Es kommt nicht darauf an, einzelne Muskeln aufzupumpen, sondern den gesamten Körper zu stabilisieren und für Bewegungen im Alltag fit zu halten.“

„Mit etwas Kreativität wird eine simple Parkbank im Wald oder im Park zu einem tollen Sportgerät. Auch jeder Spielplatz bietet tausend Möglichkeiten“, meint Linda Schulte und animiert die Kursusteilnehmer dazu, einfach mal auszuprobieren, was man an einer Turnstange, einer Mauer oder einem Klettergerüst alles machen kann.

Ein Crosslauf durch den Wald inklusive Laufanalyse und Beschleunigungstraining runden den Outdoor-Sporttag ab. Und das Stretching-Programm mit Gastreferentin Helga Brüning hat es noch mal so richtig in sich und bringt die Teilnehmer allesamt zum Stöhnen. „So sehr hab ich mich im ganzen Leben noch nicht gedehnt“, meint Kortenjan. Doch alle fühlen sich top nach der ganzen Anstrengung und der frischen Luft. „Alles zusammen ein perfekter Anreiz für ein tolles Körpergefühl“, „Sehr lehrreich und klasse vermittelt“ und „Warum jemals wieder in der Halle schwitzen, wenn sich doch draußen so viele Gelegenheiten bieten?“ – Feedbacks der Teilnehmer. „Geschafft! Super!“ sagt Schulte noch einmal zum Abschluss in ihrer fröhlichen Art. Ihr Lob tut gut. Das wohlige Gefühl, das nach dem Sporttreiben durch den ganzen Körper strömt, ebenso.