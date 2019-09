An dem Abend werden die bereits gesammelten Ideen und Anregungen aus den vorangegangenen Gesprächen und Beteiligungsformaten dargestellt, teilt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemeldung mit. „Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern werden die Ideen zunächst diskutiert und dann in einem weiteren Schritt weiter verfeinert, so dass sie sinnvoller Teil einer Gesamtstrategie für die zukünftige Entwicklung in Everswinkel werden können.“

Alle Interessierten sind eingeladen, sich an der Gestaltung der Zukunft Everswinkels zu beteiligen. Die Gemeindeverwaltung und das begleitende Büro Energielenker GmbH freuen sich auf eine rege Diskussion.

Für Fragen zum Projekt steht Bernd Schumacher vom Planungs- und Bauamt gerne zur Verfügung (Mail: schumacher@everswinkel.de, ✆ 8 82 08.