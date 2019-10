Neue Weber-Gruppe feiert Premiere

Direkt im Anschluss beginnt eine kleine Feierstunde anlässlich des 30. Geburtstags des Heimatvereins und des 15-jährigen Bestehens des Museums. Gegen 13.30 Uhr startet eine für alle Besucher offene Gesprächsrunde mit Ministerin Scharrenbach , Bürgermeister Sebastian Seidel und dem Vorsitzenden des Kreisheimatvereins, Dr. Hermann Mesch, zu den Arbeitsbereichen des Ministeriums und insbesondere zur Heimatförderung.

Das Museum wartet mit dem Saison-Höhepunkt zum Jahresleitthema auf: In der neu errichteten Webstube kommt die neu gegründete Weber-Gruppe zum Einsatz. Sieben Frauen haben sich an den alten historischen Handwebstühlen soweit fit gemacht, dass sie den Besuchern neben einer „einfachen“ Leinenbindung auch das Weben eines komplizierteren Musters vorführen können. Die Besucher können ihre ersten Web-Erfahrungen an den ausgestellten Schulwebrahmen sammeln. In Kurzfassung werden darüber hinaus alle Schritte der Flachsbearbeitung auf dem langen Weg „Vom Flachs zum Leinen“ demonstriert. Eingeladen sind alle Interessierten, um bei Kaffee und Kuchen den Saisonabschluss im Mitmach-Museum zu genießen.