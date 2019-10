Ministerin legt selbst Hand an

Begonnen hat der Tag mit einem Gottesdienst, zu dem der Landwirtschaftliche Ortsverein, die Landfrauen, die Landjugend und der Heimatverein eingeladen hatte. Gerade hatte sich der „Festplatz“ kurz nach dem Gottesdienst mit Leben erfüllt, betrat die Ministerin in Begleitung des Heimatvereinsvorsitzenden Josef Beuck und von Bürgermeister Sebastian Seidel das Podium.

Neben den zahlreichen anderen Ehrengästen konnte Beuck auch die CDU-Landtagsabgeordneten Daniel Hagemeier und Henning Rehbaum begrüßen. „Es war unser heutiger Ehrenvorsitzender Ewald Stumpe, der vor 30 Jahren die Initiative zur Gründung eines Heimatvereins ergriff“, erinnerte Beuck bei seinem Rückblick. „Mit Hermann Walter und Erwin Buntenkötter hatte Stumpe aktive Unterstützer an seiner Seite.“ Es sei eine kluge und weitsichtige Entscheidung gewesen, den Heimatverein in den Bürgerschützenverein zu integrieren.

Mit Unterstützung der Sparkassenstiftung und des Landes NRW sei unter dem Gesichtspunkt „Geschichte erlebbar machen“ im Jahr 2004 das Mitmachmuseum eröffnet worden. „Mein Dank gilt aber auch den vielen Ehrenamtlichen, die uns beim Bau unterstützt haben.“ Heute seien Heimatverein und Mitmachmuseum eine Einheit, „denn wir haben auf das Museum unseren Schwerpunkt gelegt“.

„Hier in diesem Museum kann man die landwirtschaftliche Geschichte, die unserer Region ausmacht anfassen und begreifen“, stellte Bürgermeister Sebastian Seidel die Besonderheit des Museums heraus. „Hier können die Besucher auch erkennen, wie hart die Arbeit damals war.“ Heimat sei zudem in unserer schnelllebigen Zeit so etwas wie ein Anker, der uns zeigt, wo wir verhaftet sind. „Dafür, dass sie Heimat mit diesem Museum anschaulich machen, dafür zolle ich Ihnen meinen Respekt.“

Eine herzliche Gratulation gab es auch von Seiten des Kreises Warendorf. Der stellvertretende Landrat Winfried Kaup überbrachte die Glückwünsche. „Die Heimatvereine halten Brauchtum lebendig und setzen sich für die Bewahrung der Zeugnisse der Vergangenheit ein“, lobte Kaup deren Arbeit.

„Sie haben als einzige Kommune in NRW ein solches Mitmachmuseum“, fand Ina Scharrenbach anerkennende Worte. „Sie nehmen so die Menschen mit in die Tradition ihrer Region.“ Heimatpflege lebe vom Ehrenamt, und ohne Ehrenamt sei auch das, was mit dem Mitmachmuseum geleistet wurde, gar nicht denkbar. Mit ihrer Anmerkung: „Ich bin sicher, dass ich noch einmal hierhin wiederkomme“, brachte die Ministerin ihre Wertschätzung für die Leistungen des Heimatvereins zum Ausdruck. Bei ihrem Rundgang durch das Mitmachmuseum animierte Josef Beuck die Ministerin, beim so genannten „Riffeln“ selbst Hand anzulegen. Und so konnte die Ina Scharrenbach erfahren, dass der Name „Mitmachmuseum“ eben auch Programm ist. Berichte über den Aktionstag und den Kreisheimattag in der morgigen Ausgabe unserer Zeitung.