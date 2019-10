Die Route führte über Sendenhorst und Ahlen zum Schloss Oberwerries, wo im Schloss-Café des Westdeutschen Turnerbundes eine Pause eingelegt wurde. Über die Lippe ging‘s mit der Fähre „Lupia“. Diese Fähre ist eine Besonderheit: Sie wird ohne Fährmann und allein durch Muskelkraft der Benutzer in Bewegung gesetzt. Ein besonderes Erlebnis. Weiter ging es durch die Lippeauen und entlang des Datteln-Hamm-Kanals und zum Teil an der Lippe nach Herringen zum Krematorium, das nach 44 Kilometern erreicht wurde und wo die Gruppe von Udo Hartmann vom Bestattungsunternehmen Hartmann Everswinkel begrüßt wurde. Der hatte den Besuch des Krematoriums vorbreitet und der Gruppe auch schon einige Vorinformationen zum Thema Feuerbestattungen beziehungsweise Einäscherungen vermittelt.

Inzwischen liege die Anzahl der Feuerbestattungen gegenüber den Erdbestattungen bei etwa 70 bis 75 Prozent. Im Krematorium wurde die Gruppe vom Betriebsleiter Andreas Sikora über die Abläufe einer Kremierung – so der Fachbegriff für eine Einäscherung – informiert. Beim Rundgang durch Anlage wurde jedem die natürliche Begegnung mit Sterben und Tod und der endgültige Abschied bewusst – jeweils auf seine Weise. In Bezug auf Umweltschutz genieße die Feuerbestattung ein hohes Ansehen. Sie sei umweltschonend, weil schadstofffrei und emissionsarm. Das in einem normalen Krematoriumofen zirka 35 Tonnen Schamottesteine verbaut sind, war überraschend. Bei Bedarf wird das Krematorium im Drei-Schicht-System – rund um die Uhr – betrieben.

Die Rückfahrt ins Vitusdorf erfolgte anschließend mit dem DRK- und Witte-Bulli einschließlich Fahrradtransport. Die beiden letzten Radtouren der Gruppe „Fit ab 50“ in diesem Jahr finden am heutigen Mittwoch nach Warendorf (Start 14 Uhr, Magnusplatz) mit der Führung durch die Altstadt und am 23. Oktober mit der Abschlussfahrt zum „Alten Backhaus Einen“ statt.