Letztes Gastspiel vor dem Jubiläum

Everswinkel -

Gesanglich ist die Vitus-Gemeinde bekanntlich auf der Höhe; denn elf Chöre gibt es in den beiden Ortsteilen, ein weiterer hat jetzt seine Arbeit aufgenommen. Der Männergesangverein Everswinkel ist einer der ältesten in diesem Reigen. Mit dem Jahreskonzert am Sonntag, 27. Oktober, das um 15.30 Uhr in der Festhalle beginnt, wollen die Sänger unter der Leitung von Heiko Kraft Frohsinn und Stimmung in die Festhalle bringen.