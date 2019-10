Visitenkarte für die Vielfältigkeit

„Mit 19 teilnehmenden Firmen haben wir die bisher größte Beteiligung“, berichtet IGSE-Chef Stefan Batkowski nicht ohne Stolz. In jedem der Mitgliedsbetriebe steht eine Weinsorte zum Probieren bereit. Und so sind es 19 verschieden Weine, die auf ihre Verkostung warten. Der Wein wird in Wein-Probiergläsern im aktuellen Mond(sch)weinbummel-Design ausgeschenkt, das wieder von Johannes Schroeter kreiert wurde.

Die Gläser können zu Beginn des Bummels im Verkehrsverein, dem Landkaufhaus Everswinkel, im Vitus-Grill und beim Schreib- und Spielwarengeschäft Föllen erworben werden. Der Preis beträgt drei Euro. Weitere Kosten entstehen den Gästen nicht. In den Gläsern befindet sich eine Wein-Laufkarte, aus der zu entnehmen ist, welche Weine mit welcher Charakteristik an welchen Standorten kredenzt werden.

„Unsere Mitglieder haben sich einiges einfallen lassen, um den Besuchern eine anheimelnde Bummelatmosphäre zu bieten“, verrät Batkowski. „Einige im Ortskern verteilte Feuertonnen werden die besondere Stimmung unterstreichen.“ In den Räumen des Betriebes „Klarsicht“ an der Overbergstraße wird Sandra Batkowski mit ihrer warmen Sopranstimme die Mond(sch)weinbummler erfreuen.

Die IGSE möchte mit dieser Veranstaltung auch die Vielfältigkeit und Leistungsstärke der heimischen Unternehmen aus Handel, Handwerk und Dienstleistung in den Fokus rücken und über die Ortsgrenzen hinaus bekannt machen. Und so hoffen die Akteure mit diesem Event nicht nur die Everswinkeler Bürger anzusprechen, sondern auch Besucher aus dem Umkreis. Die Live-Reportage des WDR in der „Aktuellen Stunde vor zwei Jahren dürfte dafür eine gute Voraussetzung bieten. „Es war die bisher längste Live-Reportage, die aus Everswinkel gesendet worden ist“, schwärmt Batkowski. Auch am nachfolgenden Samstag, 26. Oktober, ist im Ortskern etwas los. Ab 17 Uhr lädt die IGSE zu einem Dämmerschoppen mit Weinzelt und Grillwagen auf dem Magnusplatz ein.