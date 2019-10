Everswinkel -

Die Lachmuskeln werden ordentlich in Anspruch genommen, wenn die „Wilde 13“ am 11. November, Montag, zum Bunten Abend in die Festhalle einlädt. Pünktlich um 19.11 Uhr beginnt der lustige Abend von Frauen für Frauen. Die Uhrzeit ist natürlich kein Zufall, beginnt doch an diesem Tag auch die neue Karnevalssession.