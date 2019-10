Die „Stimmenkiste“ – so die fast wörtliche Übersetzung von „Voiceboxx“ – ist mal wieder zu Gast in Everswinkel. Die sieben Sänger sind schon alte Bekannte, waren sie doch bereits bei „Bühne frei!“ und mehreren Auftritten in den Gasthöfen und der Festhalle begeistert vom Publikum aufgenommen worden. Das wird auch beim Jahreskonzert des MGV Everswinkel am kommenden Sonntag, 27. Oktober, ab 15.30 Uhr in der Festhalle sein.

Stimmlich versiert, wortgewandt und mit einer gehörigen Portion Humor, wissen Stefan, Jürgen, Raimund, Ralf, Horst, Franz und Markus die Zuhörer einzufangen. Seit mehr als zehn Jahren bietet die „Boy Group in den besten Jahren“ gelungene Auftritte mit bekannten Melodien, die – teilweise bissig und ironisch umgetextet – immer wieder begeistern.

Daher werden „Voiceboxx“ sicher eine Bereicherung des MGV-Programms sein, an dem auch der MGV-Projektchor und der Kolpingchor Sendenhorst mitwirken. Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro gibt es noch bei den aktiven Sängern und im Geschäft Schreib- und Spielwaren Föllen.