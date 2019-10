Die Erziehungsberechtigten der Schulanfänger für das Schuljahr 2020/2021 haben durch die Gemeindeverwaltung eine Mitteilung erhalten, dass ihr Kind schulpflichtig wird. Zum 1. August 2020 werden alle Kinder schulpflichtig, die bis einschließlich 1. Oktober 2020 das 6. Lebensjahr vollenden. Kinder, die nach diesem Datum sechs Jahre alt werden, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten zu Beginn des Schuljahres in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind (Schulfähigkeit), teilt die Gemeinde mit. Die Entscheidung trifft der Schulleiter. Vorzeitig in die Schule aufgenommene Kinder werden mit der Aufnahme schulpflichtig.

Die Anmeldetermine sind wie folgt: Grundschule Everswinkel: Vom 4. bis 8. November in der Grundschule (Worthstraße 1) nache Terminvereinbarung unter ✆ 99 19 50 in der Zeit von 8 bis 11 Uhr. Grundschule Alverskirchen: Mittwoch, 6. November, in der Zeit von 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr sowie am Donnerstag, 7. November, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr im Büro der St. Agatha-Grundschule (Hauptstraße 7, ✆ 0 25 82/70 25). Die Schulleitungen möchten die einzuschulenden Kinder persönlich kennenlernen; die Kinder sollen daher zum Anmeldetermin mitkommen. Die Geburtsurkunde des einzuschulenden Kindes ist mitzubringen (Familienstammbuch).