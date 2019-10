In erster Linie sei es das allgemeine Nachlassen des Interesses am Kegelsport schlechthin, das nicht nur in Everswinkel festzustellen sei. Daneben seien in den vergangenen Jahren auch einige Kegelbahnen geschlossen worden. Und es wird noch enger: Im kommenden Jahr wird es in Everswinkel nur noch eine aktive Kegelbahn geben. „Inwieweit sich Kegelmeisterschaften damit weiter durchführen lassen, hängt eindeutig von der Beteiligung der Clubs ab“, sagt Kortmann .

Zur Erinnerung: Zum 30. Geburtstag der Dorf-Meisterschaften 2009 haben seinerzeit noch 64 Clubs teilgenommen. Im vergangenen Jahr waren es dagegen lediglich noch 22 Clubs. „Wir würden gerne noch einmal ein großes Event veranstalten. Dazu sind auch die Clubs ausdrücklich eingeladen, die sich nur noch zu Dämmerschoppen oder Klön-Abenden treffen“, lautet unisono der Wunsch von Görges und Kortmann.

Der Qualifikationsmodus für das große Kegelfinale sieht vor, dass die Sieger in ausgelosten Direktvergleichen ins Finale einziehen. Die Ergebnisse der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass man auch mit durchschnittlichen Ergebnissen das Finale erreichen könne. „Die größte Spannung und der größte Spaß kommen auf, wenn die Vorentscheidung an einem gemeinsamen Kegelabend fällt“, erinnert Kortmann an die Besonderheit von Vergleichskegelabenden.

Alle Herren-, Damen- und vor allem gemischte Kegelclubs sind eingeladen, sich noch einmal zu beteiligen. Die Bedingung: Die Clubs müssen nicht in Everswinkel kegeln, aber Everswinkeler oder Alverskirchener Bürger in ihren Reihen haben; auswärtige Clubs sind somit von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Info-Abend zu den Meisterschaften 2020 findet am Donnerstag, 7. November, um 20 Uhr im Gasthof Arning statt. Mindestens ein Vertreter eines Clubs muss anwesend sein. Das Startgeld beträgt 25 Euro je Club und ist am Info-Abend zu bezahlen. Das Finale findet am 6. und 7. März 2020 statt. Anmeldungen nimmt Theo Kortmann bis 6. November unter ✆ 99 12 81 und per Mail an th.kortmann@web.de entgegen.