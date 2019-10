Everswinkel -

„Morgen, Kinder, wird‘s was geben . . .“ heißt es in einem traditionellen deutschen Weihnachtslied. Nun, morgen gibt‘s noch nichts, aber bald . . . Auch in diesem Jahr besuchen nämlich die Aktiven des Nikolaus-Komitees Everswinkel am 5. und 6. Dezember wieder die jüngsten der Bürger.