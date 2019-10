DLRG zeigt Flagge im Vitus-Bad

Zum Monatsende, am 30. Oktober, ist es soweit: Die DLRG-Ortsgruppe Telgte wird einen Stützpunkt in Everswinkel einrichten und mit den ersten Kursen starten. Nachdem Everswinkels Bürgermeister Sebastian Seidel auf den DLRG-Bezirk Warendorf zugegangen war und angeregt hatte, doch wieder Schwimmkurse im Vitus-Bad anzubieten, weil der Ausbildungs- und Übungsbetrieb der früheren Everswinkeler Ortsgruppe eingeschlafen war, wurde der Nachbar aus Telgte um Unterstützung gebeten.

Die Nachfrage nach Schwimmkursen im Vitus-Dorf ist weiterhin groß und kann bislang nicht befriedigt werden, heißt es. Nach diversen Abstimmungen auf allen Ebenen der DLRG und den Gemeindewerken Everswinkel als Betreiber des Vitus-Bades wurde ein Konzept für einen Neuanfang erarbeitet, wie die Telgter DLRG-Ortsgruppe mitteilt. Dieses sieht in der Startphase zunächst Rettungsschwimmkurse vor. „Sobald sich dann genügend Aktive in Everswinkel gefunden haben, die sich beim Neuaufbau des Stützpunktes beteiligen und sich in der Schwimmausbildung engagieren wollen, werden Kurse für die Jugend-Schwimmabzeichen angeboten.“

Die DLRG ruft alle Interessierten aus Everswinkel und dem Umkreis auf, sich an der Schwimmausbildung ihrer „eigenen“ Kinder tatkräftig zu beteiligen. „Dabei kann man sich als Helfer, Ausbildungsassistent oder Ausbilder einbringen und sich auch im Rahmen von DLRG-Lehrgängen weiter fortbilden und qualifizieren.“ Der Betrieb werde durch die Ortsgruppe Telgte organisiert und geleitet, die zudem eine Ausbildungsleitung zur Verfügung stelle. „Darüber hinaus wird es ein Rettungssportangebot für die Jugend geben, das sich an ambitionierte Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 13 Jahren richtet, die sich auf Rettungssportwettkämpfe vorbereiten möchten.“

„ Die Entscheidung, Everswinkel zunächst als Stützpunkt zu betreiben, hat viele Vorteile. Die Entscheidung, Everswinkel zunächst als Stützpunkt zu betreiben, hat viele Vorteile. “ Thomas Schwaack, Leiter Schwimmen bei der DLRG-Ortsgruppe Telgte

Die Entscheidung, Everswinkel zunächst als Stützpunkt zu betreiben, habe viele Vorteile, so die DLRG Telgte in ihrer Pressemitteilung. „Zum einen kann man auf eine funktionierende Organisation zurückgreifen und muss sich nicht mit der Gründung eines Vereins beschäftigen, die viel Zeit beansprucht und Ressourcen bindet. Zum anderen kann man Synergien sofort nutzen wie zum Beispiel den Zugriff auf mehrere Sport- und Ausbildungsstätten.“ Das Fehlen einer Sprunggrube mit Drei-Meter-Brett oder das Tauchen auf drei bis vier Meter Tiefe, was beides im Vitus-Bad nicht möglich sei, aber in der Ausbildung gefordert werde, könne durch alternative Sportstätten der DLRG Telgte – wie beispielsweise im Bundeswehr-Bad in Warendorf beziehungsweise im Sommer im Freibad Klatenberg – ausgeglichen werden. Auch alternative Trainingsmöglichkeiten ließen sich einfacher organisieren, Kurse könnten besser und schneller gefüllt werden, und zudem stehe das Telgter Vereinsheim als Seminarstätte für Theorie-Einheiten, aber auch als Ort der Begegnung, allen Mitgliedern zur Verfügung.

Auch wenn das Telgter Engagement in Everswinkel in erster Linie auf die Schwimm- und Rettungs-schwimm-Ausbildung ziele, so sei das Selbstverständnis der DLRG Telgte das einer Rettungsorganisation. Der Schwerpunkt im Telgter Einsatzbereich liege in der Strömungsrettung, dem stationären Wachdienst (Freibadwache), der Absicherung von Veranstaltungen am und im Wasser sowie im mobilen Rettungsdienst, der in der Leitstelle des Kreises Warendorfs eingebunden ist und im Notfall ausrückt. Am Einsatz Interessierte können bei der DLRG Telgte ebenfalls Möglichkeiten finden und an Angeboten teilhaben.