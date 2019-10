Schulfrei für die Kartoffelkäfer

„Früher gab es noch den ganzen Tag hitzefrei. Dann waren wir aber nicht spielen, sondern beim Vereinzeln von Runkelpflanzen. Da mussten die jungen Pflanzen in größere Abstände versetzt werden. Oder es gab schulfrei, wenn wir diese ekeligen Kartoffelkäfer suchen mussten. Das war eine echte Seuche“, erinnert sich Inge Pupkes und schüttelt sich zugleich innerlich. Dann wird sie nachdenklich. Als Katholiken hätten sie nicht mit den evangelischen Kindern spielen dürfen. Die seien auch getrennt unterrichtet worden, weiß sie zu berichten und ergänzt dann, auch die Mädchen und Jungen seien kurz vor der Pubertät getrennt worden.

Es wird aber auch viel gelacht an diesem Samstagmorgen. Denn bei den Erzählungen kommt so manch eine lustige Anekdote zutage. Etwa von den Streichen Norbert Sands . „Ich war damals so etwas wie der Klassenkasper“, erinnert sich der heute 75-Jährige. So hatte er sich als Bub in einem Schrank versteckt, der in der Klasse neben der Tafel stand. „Darin gab es ein Fenster, und ich habe Grimassen gezogen. Der Lehrer wusste nicht, warum sich alle Kinder so kaputtlachten. Doch da waren Medizinbälle in dem Schrank, die schließlich die Tür aufdrückten und ich polterte raus“, entsinnt sich Sand und grinst. Obschon es damals für ihn nicht sehr lustig ausging, denn es gab eine ordentliche Tracht Prügel. „Ja, das gab es damals oft. Die Lehrer waren nicht zimperlich“, bemerkt der Kunstmaler und fügt kopfschüttelnd an, heute sei das unmöglich.

Die Einladungskarte zum Wiedersehen hatte Norbert Sand gestaltet.

Bis auf ihn sind alle ehemaligen Mitschüler in der Region geblieben. Deshalb hatte er auch die wohl weiteste Anreise. Mit seinem Wohnmobil war Sand vom Bodensee angereist. Er war es auch, der die Einladungskarten entwarf. „Josef Beuck vom Heimatverein hier hat mir ein Foto zugeschickt von unserer alten Schule. Das und auch Fotos meiner Klassenkameraden habe ich als Vorlage für die Einladung genommen“, erzählt der Künstler. Über diese Kärtchen würden sie sich immer sehr freuen, ergänzt Inge Pupkes, die das Treffen gemeinsam mit Ulrike Henrichs organisiert hatte.

Im Turnus von fünf Jahren – und ab sofort von drei Jahren – treffen die ehemaligen Mitschüler sich. „Wir mögen uns alle sehr und wollen die Zeit, die uns noch bleibt, nutzen“, begründet Sand den Turnus, bevor Brigitte Kliewe-Rott ihre Gitarre hervorholt und sie gemeinsam singen. Was für ein Wiedersehen. Schön.