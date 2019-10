Zwischen Drachen- und Katzenköppen

Beim anschließenden Rundgang durch die Altstadt, der aufgrund des Schauerwetters kürzer ausfiel, haben die 14 regenerprobten Radler unter der Leitung von Helge Lendzian und Günter Hein trotzdem viele neue und zum Teil versteckte Besonderheiten und sprechende Zeugen der Vergangenheit kennengelernt. Der Warendorfer Drachenkopp ist zum Beispiel ein auskragender Giebelbalken in Gestalt eines Drachenkopfes, an dem eine Rolle mit Seil befestigt werden konnte, um schwere Lasten in die oberen Geschosse der Häuser ziehen zu können. Oder die Steine des Anstoßes: Gemeint sind hiermit Radabweiser zum Schutz der Häuser an den Gebäudeecken aus Stein oder Eisen. Dieses und vieles mehr gab es bei dem Rundgang – natürlich auch über die Katzenköppe – zu entdecken. Katzenköppe werden Pflastersteine aus Naturkieselsteinen genannt, die noch im Warendorfer Altstadtbild zu entdecken sind.

Ein Besuch der gotischen Hallenkirche St. Laurentius war nicht nur dem Wetter geschuldet, sondern ist auch ein Muss eines historischen Stadtrundgangs. Langkamp-Flock nutzte dort die Möglichkeit, besonders auf das Fest Mariä Himmelfahrt und die Tradition der Marien- oder Triumphbögen einzugehen. Zwei Warendorfer Schreinergesellen haben diese Tradition im 18. Jahrhundert von ihren Wanderjahren aus Wien mitgebracht. Dort wurden zu Ehren der österreichischen Kaiserin Maria Theresia an besonderen Festtagen – wie zum Beispiel Geburtstag oder Krönungstag der Monarchin – aus Holz gefertigte Triumphbögen aufgestellt, die fortan in Warendorf zu Ehren Marias, der „Königin von Warendorf“ auch zur Tradition geworden sind.