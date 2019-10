Nächtliche Fahrt endet am Baum

Everswinkel -

Mit schweren Verletzungen musste am Mittwochabend ein 32-jähriger Autofahrer per Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zuvor hatte mehrere Bäume an der Landstraße 793 zwischen Everswinkel und Münster gestreift.