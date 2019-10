Die ersten Planungsskizzen für die 1 814 Quadratmeter große Gesamtfläche liegen bereits auf dem Tisch und sehen drei Gebäude mit neun barrierefreien Wohnungen vor (die WN berichteten). Während CDU , FDP und Grüne nun ihre volle Zustimmung signalisierten, enthielten sich die Sozialdemokraten auch beim Ratsbeschluss. Partei- und Fraktionsvorsitzender Dr. Wilfried Hamann begründete dies mit der Sozialkomponente. Der Anteil älterer Menschen wachse, der entsprechende Wohnungsbedarf steige, und die Altersarmut nehme zu – zitierte er aus einen eigenen SPD-Antrag 2012 zur künftigen Nutzung der frei werdenden Spielplatzfläche. Die sei zurückgehalten worden für ein sinnvolles Konzept zusammen mit der benachbarten freien Fläche. „Es ist lobenswert, dass ein Konzept vorliegt, das sich mit Barrierefreiheit beschäftigt. Was wir hier noch vermissen, ist, dass wir eine soziale Komponente festlegen“, so Hamann, der sich wünschte, dass der Rat noch einmal genau über eine Sozialbindung nachdenke.

Nachdenken ja, anders entscheiden nein – so lautete am Ende das Fazit. „Das Projekt ist super. Barrierefreies Wohnen ist richtig und gut“, lobte CDU-Fraktionschef Dirk Folker das Konzept von Investoren und Architektin. Aber: Eine Sozialbindung von 30 Prozent „funktioniert an der Stelle nicht“. „Die Fläche ist zu klein, um noch etwas für den sozialen Wohnungsbau herauszufiltern“, betrachtete auch FDP-Fraktionsführer Peter Friedrich so etwas als „dort nicht vorstellbar. Wir sind froh, dass die Fläche genutzt wird.“ Die Idee des gemeinschaftlichen Wohnens werde von den Liberalen begrüßt, und man sollte den Investor nicht im Vorfeld schon in Bedrängnis bringen, von vornherein 30 Prozent für den sozialen Wohnungsbau schaffen zu müssen.

Das gemeinschaftliche Wohn-Konzept wurde auch von Grünen-Sprecher Karl Stelthove gelobt, der allerdings eine andere Sichtweise im Hinblick auf die soziale Komponente äußerte. „Ich verstehe nicht, warum das hier nicht gehen soll.“ Bürgermeister Sebastian Seidel sah dafür den Zug als noch nicht abgefahren. „Wir sind noch ganz am Anfang des Verfahrens.“ Zunächst gelte es den Aufstellungsbeschluss zu fassen, später würden sicher noch Gespräche geführt, „und wie es dann aussieht, wird man dann sehen“.

Für den vordersten Sozialdemokraten war das ein schwacher Trost. Gerade dieses Projekt mit drei getrennten Baukörpern würde diese Möglichkeit bieten. „Es ist auch Aufgabe des politischen Raumes, im Vorfeld deutlich zu machen, welche Vorstellungen man hat. Das wäre auch fair gegenüber dem Investor“, mahnte er eine andere Betrachtung an. „Es ist auch genau die Aufgabe von Politikern, Wohnraum für diejenigen zu schaffen, die nicht das dicke Portemonnaie haben.“